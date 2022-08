Obavy zo smrtiaceho očkovania sa nenaplnili, obetí je sedem. Dáte sa zaočkovať?

Je to rok a pol odvtedy, čo bol v Nitre zaočkovaní prvý Slovák profesor Vladimír Krčméry. Odvtedy sa dalo zaočkovať 2,8 milióna ľudí, čo predstavuje polovicu populácie Slovenska.

Aktuálne sa postupne rozbieha očkovanie štvrtou dávkou. Na ňu je momentálne registrovaných 3 774 ľudí starších ako 50 rokov a ministerstvo zdravotníctva uvažuje nad zmenou očkovacej stratégie. Rezort sa chce sústrediť hlavne na starších ľudí.

Čítajte viac Očkovacia dilema. Dáme sa opäť masívne očkovať?

Nežiaduce účinky vakcín (k 31. 7. 2022) Vakcína Počet hlásení Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 5 903 (1 053 závažných, z toho 3 úmrtia) Spikevax (Moderna) 1 470 (192 závažných, z toho 1 úmrtie) Vaxzevria (AstraZeneca) 3 185 (385 závažných, z toho 3 úmrtia) JCOVDEN (Janssen) 379 hlásení (70 závažných) Sputnik V 36 hlásení (6 závažných) Nuvaxovid (Novavax) 6 hlásení (0 závažných) Neuvedený názov 112 hlásení (9 závažných) Zdroj: ŠÚKL

„V septembri očakávame dodávku prvých stotisíc týchto dávok od výrobcu Moderna, postupne budú prichádzať aj ďalšie od spoločnosti Pfizer. Obe spoločnosti v tomto kontexte požiadali Európsku liekovú agentúru o registráciu adaptovaných vakcín na ochorenie covid,“ priblížili z ministerstva zdravotníctva. Následne by sa mala opäť spustiť očkovacia kampaň.

Plánujete sa na jeseň očkovať proti koronavírusu? áno nie neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať nie 88,0% áno 12,0% neviem 0,0%

Vlani, počas demonštrácií proti pandemickým opatreniam, sa ulicami Bratislavy ozývali výkriky, že zaočkovaní budú masovo umierať a že vakcíny majú v sebe čipy na ovládanie. No z 2,8 milióna zaočkovaných ľudí na Slovensku nahlásilo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv len 11-tisíc podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení vyhodnotili 1 715 ako závažných. Ústav pritom celkovo eviduje sedem úmrtí „v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri štyroch prípadoch bol súvis stanovený ako možný a pri troch ako pravdepodobný“. „Pri iných uzavretých prípadoch vrátane niektorých medializovaných bol súvis vylúčený,“ ozrejmil ústav.

„Je zjavné, že vakcíny nespôsobujú infarkty ani pľúcne embólie či krvné zrazeniny, to je hlúposť. Nepotvrdilo sa nič z toho, že by ľudia po očkovaní masovo zomierali,“ zdôraznil infektológ z Univerzitnej nemocnice Bratislava Peter Sabaka. Pritom podľa modelovej štúdie, ktorú publikovali v odbornom časopise The Lancet Infectious Diseases, vakcíny proti ochoreniu covid zachránili počas prvého roka očkovania takmer 20 miliónov životov. Ešte väčšiemu počtu úmrtí by sa dalo zabrániť, ak by krajiny dosiahli ciele týkajúce sa vakcinácie. Dodal, že podľa neho na presvedčení dezinformačných kruhov ani tieto fakty nič nezmenia.

Denník Pravda pripravil otázky a odpovede o tom, čo Slovákov v súvislosti s očkovaním čaká na jeseň.