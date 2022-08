Korčok poprel špekulácie o novej strane s Dzurindom

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) nezakladá žiadnu novú stranu. Ak nejaký nový projekt vzniká, nie je jeho súčasťou. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na špekulácie okolo možného vzniku novej strany, pri ktorej sa spomína aj jeho meno.

Korčokovi sa zdá, že debata o novej strane odvádza pozornosť od podstaty najväčšieho problému slovenskej politiky. Tým je, že 67 percent Slovákov je nespokojných so stavom demokracie. „Venujme preto energiu radšej tomu, ako zastaviť prepad dôvery občanov v politiku, a tomu, že ľudia na Slovensku sa čoraz viac utiekajú k populistom a, bohužiaľ, aj extrémistom,“ skonštatoval Korčok.

Reagoval tak na špekulácie o tom, že bývalý premiér Mikuláš Dzurinda zakladá novú politickú stranu.

Poslanec a podpredseda Smeru Richard Takáč v nedeľňajšej politickej diskusii V politike na TA3 povedal, že koaličná strana SaS robí všetko pre to, aby predčasné voľby boli, pretože má obavy z novej strany expremiéra Mikuláša Dzurindu, ktorá by na Slovensku mohla vzniknúť. „Má obdobné programové ciele a bude orientovaná tak ako strana SaS,“ poznamenal. Juraj Krúpa, ktorý opustil OĽaNO a vstúpil do poslaneckého klubu SaS v relácii uviedol, že ide o typické fámy Smeru. „Tieto isté informácie sa šírili v roku 2020 pred voľbami, že Mikuláš Dzurinda zvažoval návrat, ale nikde nie je žiadna podložená informácia,“ povedal.

