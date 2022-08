Remišová tvrdí, že strana Za ľudí žiadne finančné problémy nemá

Dodala, že strana nemá problém svoje pôžičky vydokladovať a každý vie, čo má splácať. „My si neškrabkáme peniaze a už vôbec nie do krabíc od šampanského, ako to robia iné strany. Máme pôžičky, ktoré sú riadne zverejnené a riadne ich splácame," povedala predsedníčka.

Remišová priznala, že strana Za ľudí disponuje dlhmi. Zaručila sa, že ich však budú riadne splácať. „Postupne máme dohodnutý splátkový kalendár, máme to aj na stránke. Platíme tie pôžičky, ktoré máme z roku 2019," dodala.

Predsedníčka povedala, že sú chudobnejšou stranou, no nehanbí sa za to. „Naši kandidáti do komunálnych volieb budú mať malú finančnú podporu, pretože máme pôžičky a nedostávame dary," doplnila. Kandidáti do komunálnych volieb zatiaľ však svoje peniaze nedostali.