Zatvorili jedinú detskú JIS-ku v Nitrianskom kraji. Niet sestier

Problémom je nedostatok sestier. Peter Visolajský, pediater nitrianskej nemocnice a zároveň predseda Lekárskeho odborového združenia, upozorňuje, že podobné prípady budú v budúcnosti pribúdať po celom Slovensku.

Ku krátkodobému uzatvoreniu detskej JIS malo dôjsť podľa medializovaného stanoviska nemocnice pre výpadok sestier pozitívnych na ochorenie covid. Denník Pravda oslovil jej vedenie, zatiaľ neodpovedali. Visolajský upozorňuje, že zatvárať nemocničné oddelenia môže nielen pandémia. Väčší problém je ten, že na klinike detí a dorastu sú dlhodobo poddimenzovaní. Chýbajú sestry i lekári, presúvať museli zatiaľ jedného pacienta.

Lekárka odišla do Čiech

„Na úseku JIS by malo byť desať sestier a my ich máme päť. Pár z nich ochorelo, no tie sa už vrátili a zároveň si personál čerpá dovolenky ešte z minulého roka,“ objasnil nitriansky pediater. Sestry z JIS, ktoré sú momentálne v práci, vypomáhajú na iných úsekoch. Detská klinika ich má tri. Okrem detskej JIS sú to úseky pre deti od 0 do 3 rokov a pre deti od 3 do 19 rokov.

Na hrane sú však nielen sestry, ale aj lekári. V stredu boli na klinike okrem prednostu len traja – dvaja pediatri a jeden neatestovaný lekár. Okrem dvoch funkčných úsekov majú na starosti aj dve ambulancie (príjmovú a špecializovanú gastroenterolo­gickú). Popritom chodia očkovať deti do očkovacieho centra v areáli nemocnice.

„Každý deň hrozí, že vypadne pediater. Neviem si predstaviť ďalšie fungovanie, keď vypadne jeden či dvaja lekári z kliniky,“ zdôrazňuje Visolajský s tým, že niektorí z nich už majú nad 60 rokov. Podobnú situáciu zažili podľa jeho slov aj na jar tohto roku. „Bežne sa to kamufluje tým, že sa maľuje oddelenie,“ dodáva. S ubúdajúcim personálom je to čoraz ťažšie. Od augusta im chýba lekárka na JIS, ktorá odišla za prácou do Čiech.

Pediater prípomína, že nitrianska nemocnica je koncovou nemocnicou pre celý Nitriansky kraj a majú do nej smerovať pacienti v najvážnejších stavoch. Teraz budú musieť takýchto pacientov voziť do 90 kilometrov vzdialenej Bratislavy. Visolajský hovorí o personálnom kolapse zdravotníctva a podobné prípady budú podľa neho pribúdať.

Už sa to deje

Marián Petko, šéf bardejovskej nemocnice a prezident Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá združuje desiatky neštátnych nemocníc, podotýka, že podobné situácie sú realitou už dávnejšie. Akútny nedostatok zdravotníkov začínajú pociťovať aj samotní pacienti v rôznych častiach Slovenska.

Ako príklad uvádza Univerzitnú nemocnicu v Bratislave, kde sú dlhodobo zatvorené celé časti interných a neurochirgických kliník. Nedostatok sestier viedol začiatkom júna k zatvoreniu lôžkového oddelenia zameraného na chirurgickú liečbu prsníkov, sestry a pôrodné asistentky chýbajú aj v bratislavských pôrodniciach.

„Tento problém bol aj u nás v Bardejove pred dvomi týždňami, keď na časti interného oddelenia ochoreli dve zo šiestich sestier a neboli sme schopní postaviť služby,“ prezrádza. Počty sestier sú podľa neho na hrane. „Často je to len minimum, aby sa dala zabezpečiť prevádzka, no viac sestier ani niet,“ zdôrazňuje Petko.

Denník Pravda sa zaujímal o stav aj v ďalších nemocniciach, ktoré spadajú pod ministerstvo zdravotníctva. „Neevidujeme podnet od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, že by museli zatvárať celé oddelenia či jednotky intenzívnej starostlivosti z dôvodu nemožnosti naplniť požiadavky na minimálne personálne zabezpečenie zdravotníckymi pracovníkmi,“ píše sa v zaslanom stanovisku rezortu.

Ministerstvo pripomína, že v dovolenkovom období je nedostatok sestier výraznejší a opakuje sa to každé leto. Upozorňuje, že aj v minulosti dochádzalo k zatváraniu oddelení, no nemocnice sa tento stav snažili skryť napríklad pod zámienku maľovania priestorov. V zdravotníctve chýba podľa rezortu 3 200 sestier a pôrodných asistentiek.

Zastaviť ďalší odchod

Na nedostatok personálu upozorňuje asociácia viac ako 15 rokov a zatváranie oddelení či ich častí je toho dôsledkom. „Z dostupných informácií vieme, že sú výrazne ohrozené operačné odbory, pretože začína byť nedostatok sestier na operačných sálach,“ vystríha Petko.

S Visolajským sa zhodujú na tom, že ide o dlhodobý systémový problém, ktorý sa nerieši koncepčne. So zmenami treba začať v oblasti vzdelávania.

Za najjednoduchšie a zároveň najrýchlejšie riešenie považuje Visolajský v tejto chvíli zvýšenie platov. „Aspoň na úroveň krajín V4, aby sestra v Čechách nemala o 500 eur viac ako na Slovensku,“ poukazuje na rozdiely v porovaní so susedným štátom. Keďže sestier je tam dostatok, majú aj menej práce. Rokovania o zvyšovaní platov zdravotníkov majú pokračovať 9. augusta.

Podľa Petka môže tlak na platy pomôcť najmä v tom, že nedôjde k ďalšiemu odlivu. „Odchod ďalších zdravotníkov bude katastrofa,“ hovorí s tým, že už teraz sú ohrozené prihraničné oblasti. „Aj ponuka z Maďarska je výrazne vyššia. Ohrozený je tak celý juh Slovenska. Už dnes vieme, že lekári z tejto lokality chodia slúžiť do maďarských nemocníc,“ uzatvára.