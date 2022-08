Transportérová kauza zaujala vo Fínsku. Obrovský tender rozhneval opozíciu, píše Demokraatti

„Štát by pôvodne kúpil 76 vozidiel Patria AMV za približne 470 miliónov eur. Nákupy je ale možné neskôr doplniť dodatočnými objednávkami, ktorých hodnota môže dosiahnuť niekoľko miliárd eur. Slovensko chce svoje obrnené vozidlá sovietskej výroby nahradiť západnými modelmi do konca 20. rokov 20. storočia a vojna na Ukrajine urýchlila potrebu vybavenia," napísal 2. augusta helsinský portál Demokraatti.

Slovenské ministerstvo obrany pod vedením Jaroslava Naďa (OĽaNO) totižto schválilo, že od Fínov nakúpi až 500 vozidiel v odhadovanej hodnote 2,7 miliardy eur. Za ďalších 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel chce rezort zaplatiť necelých 1,7 miliardy eur.

Čítajte viac Fico: Naď je vlastizradca. Nakupuje predražené transportéry

„Naď je klamár a nákupom obrnených transportérov 8×8 pácha ekonomickú vlastizradu. Nemáme pochybnosť, že klamal aj v súvislosti s nákupom osemkoliek," vyhlásil v polovici júla predseda Smeru Robert Fico, ktorý zároveň informoval, že v tejto súvislosti podal na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie za porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Minister obrany na obvinenia zo strany predstaviteľov Smeru reagoval odkazom na sociálnej sieti.

„Pre dvoch mafiánov a účtovníka Fantozziho mám iba jeden odkaz: – neotravujte, tu sme pri (po dva a pol rokoch náročnej práce) zaslúženej dovolenke,“ odkázal Jaroslav Naď a dodal: „PS: Takto to vyzerá, keď oligarcha v pozadí Smeru nakáže riešiť tému, pretože s horším vozidlom nevyhral, ale obsahovo nie je o čom…“

Fínsky portál tiež zdôrazňuje, že terčom strany Smer v spore je slovenská vláda a že strana si dáva pozor, aby neobvinila Patriu z pochybenia, no napriek tomu poukazuje na „pochybnú povesť“ Patrie napríklad v súvislosti s predajom vagónov v Chorvátsku a Slovinsku.

Prvé osemkolesové transportéry by mali prísť z Fínska už do ôsmich mesiacov od podpisu zmlúv. To minister Naď avizoval do konca septembra.

„Vláda SR uviedla, že začne rokovania s Fínskom/Patriou o vypracovaní konečnej zmluvy o dodávkach. Očakáva sa, že dohoda bude pripravená na podpis v blízkej budúcnosti,“ citoval Demokraati komunikáciu Patrie.

Firma podľa Fínov tiež tvrdí, že je v pravidelnom kontakte s Ministerstvom obrany SR o prípravách projektu a zvratoch vnútornej politiky, ktoré sa ho týkajú a že nedostala žiadne žiadosti o objasnenie ani právne podnety týkajúce sa vyšetrovania trestnej činnosti, ktoré požadovala opozícia.