Vynaliezavé ženy. Kým štát kladie prekážky, k interrupcii sa dostávajú vlastnou cestou

Príkladom je Poľsko, ktoré je v rebríčku dostupnosti interrupcií na 48. mieste. V roku 2021 bolo v tejto 38-miliónovej krajine vykonaných iba 107 legálnych potratov, čo predstavuje desaťnásobný pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vyplýva to zo štatistiky zverejnenej v denníku Rzeczpospolita.

Obrovský pokles legálnych potratov nastal po rozhodnutí najvyššieho súdu v októbri 2020, ktorý tento postup za takmer všetkých okolností postavil mimo zákona. Poľský zákon tak dnes povoľuje umelé ukončenie tehotenstva iba vtedy, ak tehotenstvo vzniklo dôsledkom trestného činu, akým je napríklad znásilnenie alebo incest. Podľa úradov však v roku 2021 žiadne takéto prípady neboli hlásené.

„Neverím, že v Poľsku sa počet interrupcií znížil. V skutočnosti sa ženy obracajú na zahraničie alebo na pokutných lekárov," ozrejmila prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Akékoľvek sprísňovanie existujúceho zákona by podľa nej na Slovensku viedlo len ďalším komplikáciam, zhoršením už teraz zlej dostupnosti a v skutočnosti by sa tak len podporili nelegálne interrupcie.

„Štatisticky sa zdá, že to funguje, no tá tisícka žien ide buď za hranice, alebo si objedná tabletku on-line. Poliaci neznížili ich počet, len stratili nad nimi kontrolu a nemajú ich ako evidovať," vyhlásil šéf Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Martin Redecha.

Objednanie tabletiek z internetu však podľa Redechu so sebou nesie riziko. Žena nie je pod kontrolou lekára a môže to spôsobiť komplikácie. „Nevie, čo si objedná, či to je bezpečné, či to zaberie a celé to rieši sama s plačom," skonštatoval.

Foto: Pravda dostupnosť interrupcií na Slovensku mapa Dostupnosť interrupcií na Slovensku

Zákaz nie je riešenie

Slovenské čísla tiež naznačujú, že po interrupciách je čoraz menší dopyt. Len v posledných dvoch rokoch sa počet umelých prerušení tehotenstva každý rok znížil asi o 15 percent.

Kým v roku 1997 bolo na Slovensku vykonaných 20 850 interrupcií, tak v roku 2021 ich bolo 4 865, takže ich počet klesol o tri štvrtiny.

Oficiálne štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií však ani zďaleka neznamenajú, že pronatalitná politika funguje. Poslanci tému umelého prerušenia tehotenstva vyťahujú každý polrok so snahou sprísniť už aj tak dosť reštriktívne nariadenia. A ten, kto chce, si podľa pôrodníka Redechu cestu nájde.

Samotná cesta je však často nielen drahšia, ale aj náročnejšia a nebezpečnejšia. „V celom civilizovanom svete sa interrupcie robia tabletkou, ktorá má úspešnosť 90 percent," podotkol docent Redecha. Zdôraznil, že nikde vo svete zavedenie interrupčnej tabletky neviedlo k nárastu interrupcií.

Dodáva, že na Slovensku sa z vyhlášky ministerstva zdravotníctva zákrok robí len chirurgicky, teda pod narkózou s viacerými možnými komplikáciami. Rozhodnutie o tom, či je interrupcia povolená, alebo zakázaná, nie je podľa neho na Slovensku vecou odbornosti. „Interrupcia je problém, ktorý by mal gynekológ riešiť odborne, no na Slovensku mu to zákon buď dovolí, alebo zakáže. Keď sa povolí, budeme robiť, keď nie, nebudeme, tak ako Poliaci," ozrejmil.

Zákazom sa podľa neho len zvýši interrupčná turistika. Pripomína, že v Rakúsku či v Česku je interrupčná tabletka dostupná. „Je ľahšie vycestovať, ako podstúpiť narkózu. Predpokladáme, že aj to je dôvod, prečo počet interrupcií klesá," spresňuje. Priznáva tiež, že reštriktívne riešenia problém podľa neho nevyriešia, len ho skryjú. „Nemyslím si, že by niekto robil načierno chirurgické zákroky. To je nepredstaviteľné riziko a v čase, keď je jednoduchý tabletový spôsob, tak do toho by nikto nešiel," doplnil.

Foto: Pravda mapka interrupcie Europa potraty Dostupnosť interrupcií v Európe

Kde je vôľa…

Odhadovaná priemerná cena za legálnu interrupciu s dodatočnými poplatkami je na Slovensku 414 eur.

„Pre niektoré ženy je to veľká prekážka, hlavne pre tie mladšie alebo tie, ktoré sú bez práce a partner má nízky príjem, majú veľa detí, no neviem si to predstaviť," smutne skonštatovala Iveta, ktorá interrupciu podstúpila vo veku 38 rokov.

No je viacero možností, ako prísne regulácie obísť. Jednou z možností je objednanie interrupčných tabletiek z internetu. Stačí vyplniť formulár, zaplatiť za objednávku a počkať na zásielku. Ceny sa pohybujú od 20 do zhruba 90 eur.

„Pri nákupe liekov z neoverených a neschválených zdrojov hrozí dodanie falšovaných alebo nekvalitných liekov, ktoré neobsahujú to, čo deklarujú, naopak, môžu obsahovať zdraviu škodlivé látky a ich užitie môže viesť k výraznému poškodeniu zdravia pacienta,“ upozorňuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

„Potraty pomocou tabletiek, ktoré sa vykonajú v priebehu prvých 10 týždňov tehotenstva, nesú nízke riziko komplikácií a pripomínajú skorý spontánny potrat, ktorý sa dá bezpečne zvládnuť v súkromí vášho domova," uvádza sa na stránke, ktorá ženám okrem iného ponúka aj lekárske konzultácie.

„Potrat pomocou tabletiek je bezzákrokové ukončenie tehotenstva. Najbezpečnejšia a najúčinnejšia metóda potratu pomocou tabletky vyžaduje užitie dvoch rôznych tabletiek. Tieto liečivá zvané mifepriston a misoprostol vyvolajú spontánne vylúčenie tehotenského plodu z maternice," hlása portál. Mifepriston a misoprostol sú na zozname základných liečiv podľa Svetovej zdravotníckej organizácie.

Ďalšiu možnosť ponúkajú súkromné gynekologické kliniky v okolí Bratislavy, ktoré ženy posielajú do svojich dcérskych pobočiek v Rakúsku. Štát tak vôbec nemá prehľad o tom, koľko žien interrupciu podstúpilo.