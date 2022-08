Orbán sa v USA pochválil riešeniami v otázke LGBTQ: Som kresťan a tak nemôžem byť rasista

Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na priamy prenos premiérovho prejavu na webovej stránke maďarskej verejnoprávnej televízie M1.

„Sme 15-miliónový národ v strede Európy s unikátnym jazykom. Som staromódnym bojovníkom za slobodu a jediným protimigračným predsedom vlády v Európe.“ Týmito slovami sa predstavil Orbán v úvode prejavu nazvanom „Ako bojujeme“.

Maďarský premiér zdôraznil, že je kresťanským politikom, a ten podľa jeho slov nemôže byť nikdy rasistom. „Zaviedli sme nulovú toleranciu voči antisemitizmu a rasizmu, preto tvrdenie, že Orbán je antisemita alebo rasista, je fake news,“ povedal na margo kritických reakcií na svoj prejav na 31. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad. V ňom sa dotkol otázky miešania rás.

Globalisti môžu ísť do pekla!

Orbán varoval pred snahami progresívcov oddeliť západnú civilizáciu od kresťansko-židovských koreňov a podrobne vykreslil kroky svojej vlády v otázkach ochrany tradičnej rodiny, detí pred propagandou komunít LGBTQ, hraníc pred ilegálnymi migrantmi, či v oblasti udržiavania nízkych daní. „Maďarskí voliči hlasovali za hraničné zábrany a za ochranu detí,“ podčiarkol.

O vojne na Ukrajine premiér povedal, že Maďarsko je v plnej miere solidárne s ukrajinským obyvateľstvom a dodal, že bez americko-ruských rokovaní nikdy nebude na Ukrajine mier.

„Našou predstavou budúcnosti je, že globalisti môžu ísť do pekla! Ja som prišiel do Texasu. Neviem poradiť, čo by ste mali urobiť, avšak tvrdím, že dosiahnuť mier dokážu iba silní vodcovia. Potrebujeme silnú Ameriku so silným vodcom,“ konštatoval Orbán s poznámkou, že svet čaká odpoveď týkajúcu sa budúcnosti od Spojených štátov.

Podobne ako Trump sa rád opiera do liberálov

Orbán do Spojených štátov priletel už v utorok, keď sa stretol s exprezidentom Donaldom Trumpom na jeho súkromnom golfovom ihrisku v New Jersey. Rovnako ako si Trump užíva provokovanie amerických liberálov, Orbán sa rád opiera do „bruselských byrokratov“, poznamenáva stanica BBC. V dnešnom prejave Orbán kritizoval obe spomínané skupiny.

„Vaša administratíva (prezidenta Barracka Obamu) vyvinula na EÚ, predovšetkým na Brusel, ideologický tlak. Chceli po nás, aby sme zmenili našu ústavu v súlade s globálnymi liberálnymi konceptmi,“ povedal Orbán, ktorý bol v roku 2016 medzi európskymi lídrami jediný, kto podporil Trumpa v súboji o Biely dom.

Orbán pricestoval do USA iba týždeň po tom, čo svojimi kontroverznými výrokmi o miešaní rás vyprovokoval svoju dlhoročnú poradkyňu k rezignácii a zožal kritiku z najvyšších miest Európskej únie, ktorá ho okrem iného kritizuje aj za narušovanie demokratických hodnôt v Maďarsku.

„Ak veríte v boha, viete, že sme boli stvorení na jeho obraz. Preto musíme mať dosť odvahy na otváranie citlivých tém ako migrácia, pohlavie a stret civilizácií,“ vyhlásil dnes maďarský premiér, ktorý ďalej hovoril o tom, že ľavicoví politici nepoznajú medzí. a chcú „nás vykoreniť z kresťanských hodnôt“.

Nechajte ho rozprávať

Na konzervatívnej konferencii CPAC vystúpi s prejavom v sobotu aj Trump. Agentúra Bloomberg uvádza, že hoci Orbán zožal za svoje výroky o rase kritiku, niektorých amerických konzervatívcov jeho politika priťahuje.

„Nechajte toho muža rozprávať. Uvidíme, čo má na srdci. A ak s tým ľudia nebudú súhlasiť, mali by to dať najavo,“ vyhlásil predseda CPAC Matt Schlapp.

Na CPAC v minulosti vystúpil napríklad republikánsky exprezident Ronald Reagan alebo George W. Bush. Konferencie sa okrem politikov zúčastňujú aj konzervatívni aktivisti.