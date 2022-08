Do Bratislavy priplávala replika rímskej lode zo 4. storočia

Do Bratislavy v piatok popoludní priplávala autentická replika rímskej riečnej veslice typu Lusoria zo 4. storočia, ktorá dostala meno Danuvina Alacris. Postavená je z dobových materiálov podľa rímskych technologických postupov. S posádkou oblečenou v historických kostýmoch sa od júla do novembra plaví po Dunaji z Nemecka do Rumunska. V Bratislave zakotvila na dve noci.