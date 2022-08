Vyšetrovanie krivého obvinenia Pčolinského je stále živé. Ukončí ho Žilinka, alebo použije § 363?

„Uznesenie prokurátora Krajskej prokuratúry v Košiciach, ktorým bolo trestné stíhanie menovaných zastavené, doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť. O sťažnostiach procesných strán proti predmetnému uzneseniu rozhoduje Generálna prokuratúra SR,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Krajskej prokuratúry Košice Jarmila Janová.

Košický prokurátor, ktorý Makóovi s Beňom na konci mája obvinenie zrušil, ho vyhodnotil ako predčasné a nezákonné, s konštatovaním, že je nepochybné, že skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie, sa nestal. V odôvodnení svojho rozhodnutia prokurátor poukázal aj na dôsledné rešpektovanie rozhodnutia Krajského súdu, ktorý predtým celý prípad jednoznačne spochybnil.

S týmto vyústením kauzy sa však nestotožnil samotný Pčolinský a proti zastaveniu trestného stíhania podal sťažnosť. Hoci Krajský súd v Bratislave rozhodol už pred takmer štyrmi mesiacmi, k právoplatnému zrušeniu trestného stíhania stále neprišlo.

Prípad totiž stále preverujú na Generálnej prokuratúre. „O vami uvádzanej sťažnosti zatiaľ nebolo rozhodnuté. Z uvedeného dôvodu nemôže Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poskytnúť bližšie informácie,“ odkázal hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Obhajca Borisa Beňu Peter Kubina priblížil, že zrušenie obvinenia Makóa a Beňu je síce právoplatné, ale Generálna prokuratúra ho môže aj obnoviť. Takýto scenár však nepredpokladá, pretože ho považuje za nedôvodný.

„Keď bude sťažnosti Generálnou prokuratúrou vyhovené, stíhanie bude pokračovať len vo veci ale už nebude nikto obvinený. Mohli by byť aj ďalej obvinení, ak by sa Generálna prokuratúra rozhodla zrušiť cez paragraf 363 uznesenie, ktorý bolo obvinenie zrušené. Neočakám však, že by k tomu malo dôjsť, keďže si nemyslím, že sú na to splnené zákonné dôvody,“ priblížil pre Pravdu Kubina.

Neprijateľný chaos

Najmä bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó po svojom zadržaní políciou už takmer dva roky vypovedá v mnohých prípadoch korupcie, zneužívania právomocí verejných činiteľov ako aj v prípadoch viacerých údajných zločineckých skupín. Keď však začal Makó vypovedať aj voči nominantovi súčasnej vládnej koalície, veci sa skomplikovali.

Makó spolu s Beňom tvrdia, že bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský mal prijať 20-tisícový úplatok od konkurzného právnika Zoroslava Kollára za to, že sa tajná služba nebude zaoberať jeho aktivitami. Generálna prokuratúra dokonca obvinenie Pčolinského a Kollára vlani v auguste zrušila, NAKA ich však vo februári obvinila opäť.

Niekoľko týždňov neskôr, 2. apríla, však polícia zadržala aj Makóa s Beňom. Podľa prokuratúry svoje výpovede proti Pčolinskému a Kollárovi koordinovali a svojimi svedectvami sa dopustili krivého obvinenia. Vyšetrovateľ im preto vzniesol obvinenie zo zločinu krivého obvinenia a zločinu krivej výpovede a krivej prísahy.

Prokurátor im dokonca navrhoval väzbu, ale neuspel. „Súd dospel k záveru, že sťažnosť prokurátora odôvodnená nie je,“ vyhlásil 12. apríla predseda senátu Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko.

„O tých istých skutkových okolnostiach by sa malo viesť len jedno konanie. Takéto vedenie paralelných konaní podľa nás nie je možné. Môže byť nadväzujúce konanie ale nie paralelné,“ vysvetlil sudca.

Takéto paralelné konania by podľa neho spôsobili chaos a je neprijateľné, aby sa v jednom konaní svedkovi dôverovali a v inom nie.

Diskreditácia

Makó vtedy v reakcii na rozhodnutie súdu naznačil, že zo strany krajskej prokuratúry ide o nejakú diskreditačnú kampaň.

„Ak to malo byť spravodlivé a zákonné, nedalo sa inak rozhodnúť. Chcem sa poďakovať aj senátu sudcu Šamka, že sa nenechal zatiahnuť do rôznych hier, ktoré sa tu proti našim osobám hrajú. Nebudem ich konkretizovať. Vidíte ich sami,“ komentoval rozhodnutie súdu Makó.

Makó tiež povedal, že očakáva aj ďalšie útoky. „Útoky zo strany orgánov činných v trestnom konaní očakávam aj ďalšie. Rok a pol som bol aj s rodinou nezákonne sledovaný a očakávam preto, že tieto útoky budú pokračovať,“ dodal.

„Je to fiasko krajskej prokuratúry. Ako inak sa to dá nazvať?“ komentoval verdikt súdu podobne aj Beňov advokát Peter Kubina.

Súd totiž zároveň otvorene spochybnil postup Krajskej prokuratúry Bratislava. „Nepozdával sa nám ani postup prokurátora. Nemôžeme usmerňovať prokurátora, ale môžeme povedať len svoj názor. My sme sa ani nemohli dostať k hodnoteniu obvinenia a dôkazov, lebo nám procesne vadí postup, keď sa o tej istej veci vedú dve paralelné konania. Zistiť či sú výpovede pravdivé alebo nie, je cieľom pôvodného konania,“ zdôraznil predseda senátu.

Podobne ako Krajský súd rozhodla predtým aj sudkyňa Okresného súdu Bratislava III Iveta Halvoňová. Tá v utorok 5. apríla zamietla návrh prokuratúry na väzobné stíhanie dvojice obvinených. Súd spochybnil samotnú dôvodnosť obvinenia. Na toto rozhodnutie reagoval prokurátor sťažnosťou proti uzneseniu o nevzatí do väzby, preto o veci musel rozhodnúť krajský súd.

Po vážnom spochybnení zákonnosti a dôvodnosti trestného stíhania krajským súdom poslala Generálna prokuratúra prípad z Bratislavy do Košíc.

„Prvý námestník generálneho prokurátora v záujme garancie objektívnosti konania rozhodol o tom, že ďalší výkon dozoru nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní nebude vykonávať prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave, ale prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach,“ píše sa v tlačovej správe Generálnej prokuratúry,“ informovala vtedy Generálna prokuratúra.