Vetrák: Dalo by sa vládnuť aj bez SaS, keby podporovala dobré návrhy

Dalo by sa vládnuť aj bez SaS, keby v parlamente podporovala "dobré návrhy", s ktorými súhlasila. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO). Predčasné voľby podľa neho pre zákonné lehoty zmysel nedávajú. Odborný dôvod na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) nevidí. Jeho odvolanie je však podľa poslankyne SaS Jany Bittó Cigánikovej nemennou požiadavkou. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike.

Kto hlasuje s ‚fašistami‘? Cigániková a Vetrák sa hádali v ta3

„Nemyslím si, že ak by sa rokovania nepodarili a išli by do opozície, neverím, že by nepodporila dobré veci, ktoré sú dohodnuté,“ povedal Vetrák. Išlo by to podľa neho aj bez koaličnej zmluvy. To si podľa vlastných vyjadrení nevie predstaviť ani Bittó Cigániková. Garantuje, že dobré návrhy podporí ich strana aj z prípadnej opozície.

SaS si podľa nej vie prestaviť, že by aj po 1. septembri bola naďalej súčasťou koalície, avšak len za podmienky dodržiavania pravidiel a zmluvy a bez útokov na vlastných partnerov. Nemennou požiadavkou je aj odchod Matoviča, „krok späť“ v tejto veci neurobia. Vetrák však verí, že strana svoju požiadavku prehodnotí. Z odborného hľadiska totiž nevidí dôvod, aby odchádzal minister, ktorý má ako šéf rezortu za sebou konkrétne výsledky. Hovorí o politikárčení. „Je to len averzia voči osobe,“ poznamenal.

Vetrák zopakoval, že najlepším riešením by bolo pokračovať v štvorkoalícii, rokovania podľa neho určite prebehnú. „Ticho“ je podľa neho počas leta preto, lebo poslanci OĽANO sa venujú práci pre ľudí. Bittó Cigániková ubezpečila, že to isté robí aj SaS, snahu zbaviť sa problémového ministra totiž označila rovnako ako prácu pre občanov. Strana je podľa nej pripravená rokovať o novej koaličnej zmluve. Odkázala, aby v OĽANO prestali uprednostňovať stranícky či osobný záujem pred záujmami štátu. „Ak by Sulík robil to, čo Matovič, nastali by v SaS demokratické procesy a chceli by sme od neho zmenu správania, alebo by mal veľký problém zostať vo svojom kresle,“ zdôraznila.

Predčasné voľby podľa Vetráka nedávajú veľký zmysel, poukazuje na zákonné lehoty. Ak by sa totiž aj v septembri dohodli na predčasných voľbách, do úvahy by pripadali až za rok. Otázne tiež podľa neho je, či by prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala demisiu ministrov za SaS.