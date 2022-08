Bittó Cigániková: OĽaNO bude mať vážny problém kvalitne nahradiť našich ministrov

Strana SaS vyhlasuje, že spor medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom nie je len osobná antipatia dvoch lídrov, ale je to spor slušného a demokratického Slovenska s Igorom Matovičom. Prečo sa staviate do pozície slušného a demokratického Slovenska?

Bojujeme za to, aby sa dodržiavali pravidlá, aby sa nerozhadzovali peniaze ľudí. Koaličným partnerom pripomíname, že politici nemajú ani jedno vlastné euro. Peniaze, ktoré rozdávajú, musel niekto zarobiť, každý jeden zamestnanec z výplaty skoro rovnakú čiastku posiela štátu a my s nimi musíme hospodáriť tak, aby spoločnosť cítila výsledky. Napriek tomu, že nekradneme, že máme nadvýber príjmov z daní, prehlbujeme dlhy a tvárime sa, že to je v poriadku.

Jana Bittó Cigániková: Koalícia je manželstvo z rozumu

Poslanec Juraj Šeliga otvorene hovorí o tom, že bez liberálov padla vláda. Myslíte si, že to je správny krok? Neprepočítal sa Richard Sulík pri hrozbe predčasných volieb?

Tu nejde o to, čo urobil alebo neurobil Richard Sulík. Rok sme sa držali, nereagovali, neboli sme na útoky precitlivení, ale Igor Matovič sa tak dlho snažil dostať nás z koalície, až sa mu to podarilo. Problém je, že sme v situácii, keď je trestaný ten, kto je zo SaS. Príkladom je minister školstva Branislav Gröhling, ktorý viac ako rok bojoval za zvýšenie platov učiteľov a nedalo sa s tým nič robiť. A teraz, keď to prevezme Matovič, sa zrazu dá. Aj ja ak chcem predkladať návrh zákona, tak ho musím dať inému kolegovi, lebo mne by to zablokovali. Na druhej strane nevieme zablokovať to, s čím nesúhlasíme a ak s niečím nesúhlasíme, tak si to schvália s fašistami. Berte koalíciu ako manželstvo z rozumu, kde sľúbite vernosť partnerovi, a ten ju sľúbi vám. Nemôže sa diať, že presadzujete niečo, s čím ten druhý nesúhlasí a schválite si to s niekým tretím. Vymyká sa to akejkoľvek ďalšej spolupráci a na to si musia odpovedať kolegovia z OĽaNO.

Kto hlasuje s ‚fašistami‘? Cigániková a Vetrák sa hádali v ta3

Ak sa na kríze nič nezmení, o štyri týždne opustia vládu štyria ministri. OĽaNO podľa prerozdeľovacieho mechanizmu bude mať nárok na najviac ministerských stoličiek. Dokáže ich podľa vás obsadiť?

Myslím si, že s tým budú mať vážny problém. Som si istá, že to nebude v takej kvalite ako dnes.

Čítajte viac Vláda padá. Spory poháňajú hádky cez médiá

Spolupráca OĽaNO a SaS bola často napätá, no bez hlasov liberálov by sa nepodarilo presadiť rozdielové reformy. Naopak, hnutie Sme rodina vždy hlasovalo proti alebo sa zdržalo. Kto bol podľa vás pre OĽaNO lepším koaličným partnerom?

Rozumiem, prečo to Sme rodina robia – lebo môžu. Tristokrát porušíte koaličnú zmluvu a premiérska strana vás nazýva najlepším partnerom. Aj napriek tomu, že pri schvaľovaní reforiem v parlamentnej limuzíne obiehali súdy a nemocnice a ľuďom hovorili, že reformám zabránia. Keď ich za to chvália, tak prečo by to nerobili ďalej. Aj toto je zodpovednosť OĽaNO. Rozumiem, prečo to Boris Kollár s kolegami robia, pretože im to je dovolené.