Zomrel kardinál Jozef Tomko, patril k najvplyvnejším ľuďom vo Vatikáne

V Ríme zomrel v pondelok ráno kardinál Jozef Tomko. TASR o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).

„S bolesťou v srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov odovzdala svoju šľachetnú dušu Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko,“ uviedla kancelária.

V Ríme žil kardinál Tomko dlhé desaťročia. Za pontifikátu Jána Pavla II. patril k najvplyvnejším ľuďom vo Vatikáne.

Pred rokom poskytol redaktorke denníka Pravda Eve Štenclovej rozhovor pred návštevou pápeža Františka. Okrem iného povedal:

Z pápežov ste najlepšie poznali Jána Pavla II., ktorému ste robievali spoločníka na zahraničných cestách. Často naňho spomínate?

To bola doba mojej najväčšej činnosti. Cestoval som naozaj veľa, lebo som bol na čele katolíckych misií vo svete. S Jánom Pavlom II. sme mali priateľský vzťah spojený so vzájomnou úctou. Zbližoval nás aj fakt, že obidvaja sme pochádzali zo slovanských krajín. Skvele poznal našu situáciu. Prvýkrát navštívil Slovensko ešte počas spoločnej republiky a už vtedy dal krásnym gestom najavo, ako nás vníma. Keď vystúpil na bratislavskom letisku Vajnory, pobozkal našu zem.

Áno, to je nezabudnuteľné gesto.

Bol som pritom, keď sa ešte v lietadle pýtal vtedajšieho štátneho sekretára, kardinála Casaroliho, či to má urobiť. Ten s úsmevom odvetil, že veď keď chce, nech to urobí. Svätý Otec dobre vedel, čo to vzhľadom na pražskú vládu znamená. Bolo to jasné uznanie svojbytnosti Slovenska.

Prečítajte si celý rozhovor.

Ďalšie informácie o pohrebných obradoch v Ríme a v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde bude pochovaný, poskytne KBS v najbližšom čase.

VIDEO: Kardinál Jozef Tomko hovorí pre Pravdu v septembri minulého roka o návšteve pápeža Františka.