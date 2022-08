Kardinál Tomko robil dozor nad futbalovými biskupmi

Ako ste sa zoznámili s kardinálom Tomkom?

Bolo to v roku 1987, keď som sa prvýkrát dostal do Vatikánu. Mal som 14 rokov, pricestoval som na prázdniny. V Ríme pôsobil môj strýko biskup Štefan Vrablec. Podobne ako pán kardinál aj on sa po komunistickom prevrate nemohol vrátiť odtiaľ do Československa. Zostal preto vo večnom meste. Zastával rôzne funkcie, bol aj riaditeľ Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Jozefa Tomka som spoznal v priestoroch tejto inštitúcie. Všetci ho oslovovali Vaša Excelencia, ja som ho volal ujo. Upozorňovali ma, aby som mu hovoril pán kardinál alebo Vaša Excelencia, respektíve Jeho Excelencia. V mojom veku som tomu vôbec nerozumel, tak som mu vravel ujo Jožko. Bol som trochu neposedný, pán kardinál si ma zobral bokom a pokojným hlasom mi vysvetlil, že sa musím inak správať, lebo sa nachádzam na významnom duchovnom mieste a tiež mi objasnil, ako mám oslovovať vysokopostavených predstaviteľov katolíckej cirkvi.

Ako vyzerali ďalšie stretnutia?

Vídavali sme sa napríklad aj na dvore tohto ústavu. Keď sa stretli slovenskí a českí biskupi, po práci alebo po pobožnostiach si zvykli zahrať futbal na dvore. Zaplietol som sa medzi nich, za loptou som sa naháňal s nimi. Chodieval tam aj pán kardinál, ale nikdy nehrával futbal. Robil dozor nad futbalovými biskupmi, kvázi rozhodcu v prípade sporných momentov.

Čítajte viac Zomrel kardinál Jozef Tomko, patril k najvplyvnejším ľuďom vo Vatikáne

Jozef Tomko mal veľmi blízko k pápežovi Jánovi Pavlovi II. Vplýval na jeho rozhodnutia. Viete o tom niečo konkrétne?

V prvom rade bola pravda, že oboch spájala duchovná spriaznenosť, poznali sa spolu dlhé roky a nepochybujem, že Ján Pavol II. sa mohol spoliehať na správne úsudky Jozefa Tomka. A pán kardinál mal k pápežovi naozaj veľmi blízko, osobne som sa o tom presvedčil. V roku 1992, keď sa Slovan Bratislava stal víťazom posledného ročníka československej futbalovej ligy, telefonicky som ho poprosil, či by mi vedel vybaviť stretnutie s Jánom Pavlom II. Bol som funkcionár v Slovane, chcel som pápežovi odovzdať pozdrav od slovanistov. Zariadil to. Pápežovi som priniesol klubovú vlajku a loptu s podpismi všetkých hráčov. Svätý Otec im poslal ruženec a dokonca nahral zvukový pozdrav, ktorý som potom pustil z magnetofónovej kazety na štadióne Slovana.

Aké mal Jozef Tomko povahové vlastnosti?

Bol nesmierne rozvážny, neuveriteľne pokorný a úžasne vzdelaný i rozhľadený. Jozef Tomko bol v podstate druhý najsilnejší muž Vatikánu, pretože mal v agende zodpovednosť za evanjelizáciu národov. A rozumel si veľmi dobre nielen s Jánom Pavlom II., ale aj s ďalšími dvomi pápežmi, čiže s Benediktom XVI. a s Františkom.

Kedy ste sa naposledy stretli s Jozefom Tomkom?

Navštívil som ho v Ríme pred dvomi mesiacmi. U neho doma sme si zaspomínali na môjho strýka a aj sme si zavtipkovali pri spomienkach na pekné zážitky vo Vatikáne. Dušu mal stále skvelú, aj keď mal už 98 rokov, ale všimol som si, že už pomaly kráča, no nečudo v takom vysokom veku. O tri týždne po našom stretnutí som sa dozvedel, že spadol a poranil si chrbticu, museli ho hospitalizovať. Keď sme sa spolu rozprávali, zaskočil ma otázkou, že čo je mojím poslaním v živote. Zamyslel som sa a veľmi ma potešilo, že moja odpoveď vytvorila iskru v jeho očiach: „Mojím poslaním v živote je, aby sa každý človek, ktorý so mnou príde do kontaktu, cítil príjemne, a aby som počas môjho života, či už bude krátky alebo dlhý, rozdal čo najviac radosti." Odovzdal som mu moju knižku s názvom Veľké maličkosti, ktorú si hneď prelistoval. Láskavo ma upozornil, že v nej chýba Božie slovo, ale je nabitá neuveriteľnou silou, čo ma viedlo k zamysleniu, no i potešilo.