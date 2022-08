Fico: Na referendum máme 350-tisíc podpisov. Neviem koľko naškrabkali v Hlase

Smer vyzbieral 350-tisíc podpisov na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, informoval predseda Smeru Robert Fico. Všetci, čo zbierali podpisy, by ich mali podľa Fica doručiť na centrálu strany do 15. augusta.

Podľa zákona je na vyhlásenie referenda potrebných 350-tisíc podpisov. „Neviem koľko podpisov naškrabkali v Hlase,“ pýta sa posmešne Fico.

Zároveň Smer vyhlásil, že na 1. septembra zvoláva do Košíc „obrovský celonárodný protest“. Predseda Smeru ešte vyzval, že premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) by mal niekto „nejakým ozembuchom po hlave udrieť, nech sa prebudí“.

Prvá otázka referenda znie: „Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu?“

Druhá sa začína vetou „súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné ukončiť referendom alebo uznesením NR SR, a to zmenou Ústavy“ a pokračuje jej konkrétnymi zmenami v jej ôsmich častiach. Zmeny sa týkajú článkov ústavy 73 až 98. Fico tvrdí, že po zapracovaní týchto zmien by už bolo možné referendum uskutočniť.

Prezidentka už avizovala, že s otázkou o bezodkladnej demisii vlády by sa obrátila na Ústavný súd. Vykazuje podľa nej znaky neústavnosti. Ak by súd skonštatoval, že daná časť nie je v poriadku, vyhlásila by referendum len o možnosti skrátenia volebného obdobia.

Aj hnutie Republika sa chváli, že už vyzbieralo 43-tisíc podpisov za referendum o predčasných voľbách a tvrdia, že ďalšie sú ešte na ceste. Petičné hárky v najbližších dňoch odovzdá petičnému výboru. Informoval o tom predseda hnutia a europoslanec Milan Uhrík na pondelkovej tlačovej konferencii. Hnutie pritom apelovalo na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nerobila obštrukcie a referendum vyhlásila.