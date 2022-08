Remišovej pexeso: Čo je s 'Ficovými ľuďmi', ktorých chcela odstrániť

Za spravodlivé Slovensko bez korupcie. Zákon musí platiť pre všetkých rovnako. Takýmito heslami uvádzala Veronika Remišová (Za ľudí) takzvané pexesá, ktoré zverejnila po voľbách v roku 2020. Preškrtávala si na nich najmä nominantov bývalej vlády, ktorí sú podľa nej zodpovední za korupciu a krivenie spravodlivosti. Za svojím pexesom aj dnes vraj stojí. Čo sa stalo s ľuďmi z Remišovej pexesa, na ktorom si postupne škrtala funkcionárov na odpis?

„Nominanti vlády Smeru musia odísť,“ žiadala ministerka informatizácie a podpredsedníčka vlády pod svojím prvým pexesom zverejneným 13. mája 2020. „Takmer každý deň sa dozvedáme ďalšie informácie o podozreniach smerujúcich k nominantom vlád Smeru. Mnohí ešte stále zostávajú vo svojich funkciách aj napriek jasne deklarovanej nedôvere,“ sťažovala sa predsedníčka strany Za ľudí v texte pod svojím pexesom. Názov pexeso je mimochodom skratka vytvorená z českého súslovia pekelně se soustřeď.

Ako sa na svoje pexeso pozerá Remišová s odstupom času? Tvrdí, že svoj názor nemusí ani dnes korigovať. „Spomenutá grafika poukazovala na nominantov Smeru vo vysokých štátnych funkciách, ktorí svojím pôsobením neprispeli k boju proti korupcii, naopak, väčšina z nich je dnes obvinená či obžalovaná zo závažnej trestnej činnosti. Podozrenia, ktoré voči mnohým týmto nominantom existovali, dnes potvrdzujú orgány činné v trestnom konaní a súdy, obvinení sa k trestnej činnosti sami priznávajú. Zákon má platiť pre každého rovnako a korupčné správanie má byť podľa zákona vyšetrované, hoci počas vlád Smeru to pre vyvolených neplatilo. V tejto oblasti je názor ministerky Veroniky Remišovej konzistentný a nemá dôvod ho akokoľvek korigovať,“ reagovala Remišová pre Pravdu.

Politológ Tomáš Koziak vysvetľuje, že najdôležitejšie bude, aby sa tieto Remišovej sľuby pretavili aj do reality. „Vláda si dala do svojho programu skončenie so straníckymi nomináciami a odstránenie korupcie. Je vidieť, že sa orgánom činným v trestnom konaní uvoľnili ruky. Za to treba vládu pochváliť, lebo doteraz polícia v trestných stíhaniach nikdy nesiahala tak vysoko. Ak ale nebude týmto obvineným dokázaná vina do konca volebného obdobia, vláda bude mať problém. A aj táto Remišovej grafika sa stane len prázdnym a smiešnym reklamným nástrojom,“ upozornil.