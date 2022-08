Sulík: Najpravdepodobnejší scenár je demisia ministrov SaS na konci augusta

SaS počíta s každou alternatívou riešenia koaličnej krízy. Najpravdepodobnejšia je podľa slov lídra liberálov Richarda Sulíka demisia ministrov zo SaS na konci augusta. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii. Predpokladá, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) z vlády neodíde a požiadavky SaS sa nenaplnia.

„Toto sú vážne veci. Ide o to, ako bude naša krajina spravovaná. Teraz sa plašiť a naháňať aktérov k rozhodnutiam by bolo horšie ako počkať,“ reagoval Sulík na otázku, či má zmysel čakať do konca augusta. Deklaroval podporu vláde Eduarda Hegera (OĽANO). „Ale keď sa nedá, tak sa nedá,“ povedal s tým, že Matovič je prilepený na svojej stoličke. SaS však na jeho odchode trvá. Podľa Sulíka si preto musia v OĽANO zvážiť, či uprednostnia záujem krajiny alebo svojej strany.

Odmieta, že by SaS začala s predvolebnou kampaňou. Podčiarkol, že koalíciu opustili a majú právo predkladať do parlamentu aj ústavné zmeny. Avizoval, že do konca augusta predložia aj ďalšie návrhy a budú pre ne hľadať podporu.