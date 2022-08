Krúpa: Je mi ľúto, že Jaroslav Naď ‚zmatovičovatel'

Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraj Krúpa vyvrátil informácie, ktoré o jeho osobe šíril minister obrany a člen hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Jaroslav Naď. Ten údajne tvrdil, že Krúpa sa mal pri najbližších parlamentných voľbách opäť pýtať na miesto kandidátky v OĽaNO. Keďže však nedostal uspokojivú odpoveď, pre miesto na kandidátke prestúpil do poslaneckého klubu SaS. Krúpa o tom informoval dnes na sociálnej sieti.

Krúpa tvrdí, že po odchode z hnutia OĽaNO vždy stručne a neosobne hovoril o internej komunikácii s bývalými kolegami, pretože považuje pôsobenie v hnutí za uzavretú kapitolu. „Na jednu lož však musím zareagovať, aj keď som pôvodne zvažoval, že nemám žiaden záujem zapletať sa do malicherných výmien názorov. Stručne sa pozastavím nad absenciou schopnosti vnímať v OĽaNO jednotlivca ako samostatne mysliacu bytosť, ktorá koná na základe vlastného uvažovania, ktoré nekorešponduje s názormi predsedu strany či vedenia," napísal Krúpa. Priznal, že v prípade miesta na kandidátke to bol práve Naď, ktorý mu chcel na nej vybaviť miesto. „Snažil sa ma dva dni presviedčať, aby som za prelomenie veta prezidentky zahlasoval a medzi ponukami a vyhrážkami mi ponúkol aj túto možnosť. Naď mi mal ako člen predsedníctva vybaviť popredné miesto na kandidátke, ak zahlasujem správne," uviedol Krúpa, ktorý mu na ponuku nechcel naletieť. „Je ešte 1,5 roka do volieb a kandidátku bude aj tak zostavovať Igor Matovič."

Čerstvý poslanec v klube SaS tvrdí, že následne sa od Naďa dočkal len vyhrážok a štipľavých správ bez ochoty diskutovať o veciach. „Mal som s ním veľa súkromných rozhovorov na veľa tém. Rozoberali sme Igora Matoviča i ďalších v OĽaNO. Ale neznížim sa k tomu, aby som to zneužíval akýmkoľvek spôsobom. Je mi ľúto, že Jaroslav Naď ‚zmatovičovatel'," dodal Krúpa. Na záver podotkol, že ho mrzí, keď si v OĽaNO mýlia lojalitu s bigotnou poslušnosťou.