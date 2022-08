Na predpísanie Paxlovidu by mal po novom stačiť aj antigénový test z MOM

Na predpísanie lieku Paxlovid na liečbu ochorenia COVID-19 by mal po novom stačiť aj antigénový test vykonaný na mobilnom odbernom mieste (MOM). Zmena sa očakáva po 15. auguste, keď by mali na Slovensko doručiť 21-tisíc balení lieku. Avizovala to generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia rezortu zdravotníctva Ildikó Kukanová. V súčasnosti je potrebný pozitívny výsledok PCR testu.