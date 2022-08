Bude na jeseň nutný režim OTP? Hlavný hygienik dúfa, že nie

Letnú vlnu pandémie má Slovensko za sebou. Potvrdil to Úrad verejného zdravotníctva na základe faktu, že už tretí týždeň klesá počet pacientov hospitalizovaných s covidom. Nemocnice aktuálne denne prijímajú zhruba 50 ľudí s covidom. To predstavuje dve percentá z celkových príjmov. Aktuálne leží v nemocniciach 590 pacientov s covidom. Rezort zdravotníctva však dôvody na oslavu zmaril hneď v zárodku. Upozornil, že na jeseň očakávajú opäť nárast infekcií.

Hlavný hygienik Ján Mikas: Za respirátor sa nemusíte hanbiť

„Sme hluchí a slepí. Nevieme, čo sa stane, časť populácie má protilátky, či už z prekonania, alebo z očkovania, takže zdravotnícky systém by nasledujúca vlna nemala zahltiť,“ ozrejmil šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. Dodal, že tento scenár nastane len v prípade, ak nedôjde k zásadnému zvratu vo vývoji variantov.

Systém OTP neplánujeme zaviesť. Ak by sme museli niečo sprísniť, tak by sme zaviedli respirátor v interiéri. Dúfam, že to nebude potrebné. Ján Mikas, hlavný hygienik

Aktuálne je podľa neho dominantný variant BA.5, no podľa infektológa Petra Sabaku sa v mnohom nelíši od variantu omikron. „Priebeh a závažnosť ochorenia sú také isté,“ ozrejmil infektológ Sabaka. Ministerstvo zdravotníctva spomenulo, že by sa od polovice augusta malo zmeniť predpisovanie antivirotík Paxlovid. Po novom má stačiť antigénový test, nie PCR ako dnes. Zmena sa očakáva po 15. auguste, keď by mali na Slovensko doručiť 21-tisíc balení lieku.

Bez režimu OTP

Úrad verejného zdravotníctva preto ľudí vyzval na zodpovednosť a zdôraznil, že by najradšej už žiadne vyhlášky nevydával. Hlavný hygienik Ján Mikas je totiž presvedčený, že by sa vzhľadom na nálady v spoločnosti nedodržiavali. „Ľudia, ale aj inštitúcie musia už teraz začať sami od seba. Prevziať zodpovednosť za svoje zdravie,“ zdôraznil hlavný hygienik Mikas.

Infektológ Peter Sabaka: Ako sa zmenila liečba covidu?

Spresnil, že nariadenie nemusí byť vo vyhláške na to, aby ho ľudia dodržiavali. „Je to opatrnosť. Ak sa cítim nekomfortne alebo som niekde, kde je veľa ľudí a bojím sa o svoje zdravie, nie je hanbou dať si respirátor a chrániť sa. Ide to aj bez toho, aby to bola povinnosť prikázaná vyhláškou,“ dodal. Spustenie Covid automatu, ako aj opätovné zavedenie OTP režimu však nateraz zmietol zo stola.

„Systém OTP neplánujeme zaviesť. Ak by sme museli niečo sprísniť, tak by sme zaviedli respirátor v interiéri. Dúfam, že to nebude potrebné,“ skonštatoval Mikas.

Zmeniť by to podľa neho mohol len variant, ktorý by začal masívne zapĺňať nemocnice chorými. Hygienik však občanov požiadal, aby si svoje zdravie vážili. „My už pôjdeme cestou odporúčania. Teraz platia dve vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Jedna sa týka použitia respirátorov a druhá izolácie počas karantény. Nie je naším cieľom zavádzať nejaké opatrenia či obmedzenia,“ podotkol.

Ľuďom tiež pripomenul, že v boji s pandémiou pomáha očkovanie, vetranie, exteriér, respirátor, umývanie si rúk a mali by zvážiť aj účasť na rizikových podujatiach.

Čítajte viac Obavy zo smrtiaceho očkovania sa nenaplnili, obetí je sedem. Dáte sa zaočkovať?

Šesťsto ľudí denne

Počas jesene by sa znova nemali otvárať ani veľkokapacitné očkovacie centrá. „Štatistiky očkovania totiž klesajú na 350 dávok denne. To sú počty, ktoré zvládajú aj bežné očkovacie centrá v nemocniciach. Nie je potrebné otvárať veľkokapacitné očkovacie centrá,“ ozrejmila generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia Ildikó Kukanová.

Spresnila, že ministerstvo zdravotníctva má aj naďalej zmluvy s prevádzkovateľmi veľkokapacitných očkovacích centier. Dôvodom je pripravenosť, ak by štát znova zaviedol finančnú motiváciu za očkovanie pre určité skupiny obyvateľstva alebo ak by vláda pristúpila k povinnému očkovaniu.

Čítajte viac Nikdy nebudeme mať vakcínu na aktuálny variant koronavírusu, hovorí biochemik

„Na jeseň rátame, že o očkovanie bude mať záujem dvojnásobný počet ľudí ako dnes,“ podotkla Kukanová. To znamená, že rezort očakáva, že sa denne zaočkuje zhruba 600 ľudí. Keď sa prijímala očkovacia stratégia v roku 2020, očkovacie centrá sa pripravovali na to, že každé jedno zaočkuje 500 ľudí.

Kukanová vysvetlila, že Slovensko má na roky 2022 a 2023 nakontra­hovaných 7,312 milióna dávok vakcín. Tento rok by ich na Slovensko malo prísť 1,6 milióna. Farmaceutické spoločnosti nechcú vyjednávať o znížení množstva objednaných dávok, ale pristupujú k ich rozloženiu v čase. To znamená, že by objednávky neprichádzali naraz, ale postupne.

Priznala, že aktuálne sú na Slovensku dva milióny vakcín a vzhľadom na nízky záujem sa ich Slovensko snaží darovať. Pripustila však, že to nie je také ľahké.

„Ázia si vyrába svoje, Afrika má problémy s mrazovým režimom a Európa je nimi preplnená. Každý členský štát sa musí teraz vysporiadať s nadbytkom vakcín. Slovensko pritom na tom nie je až tak zle, pretože pri prvotnom objednávaní bolo na nižších pozíciách,“ dodala.