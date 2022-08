Matovič poodhalil zákulisie rokovaní o záchrane koalície. Čo ukázal 'bratom a sestre' zo SaS?

Vo svojom statuse na sociálnej siet Matovič „prezradil“ niečo z kuloárov rokovaní v piatok. Podľa neho bolo potrebné zodpovedať otázku, či sú obvinenia na jeho adresu pravdivé. Dotkol sa dvoch z nich, obidve odmieta.

„1) OBVINENIE: SaS tvrdí, že sme pri Rodinnom balíčku “znásilnili legislatívny proces”, “schválili ho s fašistami” a “proti vôli SaS”. AKÁ JE PRAVDA? V koaličnej zmluve je ustanovenie, že keď ktorýkoľvek koaličný partner s čímkoľvek nesúhlasí, môže čokoľvek zablokovať vyslovením 4 písmen: VETO. Keďže SaS do posledného hlasovania o vete prezidentky ani raz veto nepoužila – logicky – nemohlo prísť k akémukoľvek porušeniu pravidiel a SaS celý postup aj obsah balíčka odtolerovala. Richard navyše na koaličnej rade povedal, že ak si schválime balíček s niekým z opozície, nebudú to považovať za porušenie koaličnej zmluvy. Tvrdiť teraz dodatočne, že sa stalo niečo, čo mohli kedykoľvek zastaviť, je preto trááápny a falošný “argument”,“ napísal Matovič.

„2) OBVINENIE: Vraj som priviedol verejné financie do totálneho rozkladu. Tak som tam včera teda bratom a sestre z SaS predložil aktuálne dáta z plnenia štátneho rozpočtu, z ktorých vyplynulo, že k 31. júlu 2022 máme v štátnom rozpočte o pol miliardy eur nižší deficit (sekeru) ako v tom istom dni v roku 2019 – v úúúplne bezkrízovom roku 2019! Čiže máme verejné financie v najlepšom stave za posledné 4 roky, takže aj toto obvinenie SaS sa včera ukázalo ako falošné a nie v súlade s pravdou. Respektíve, pravý opak je pravdou,“ argumentoval pri druhom obvinení Matovič.

Strana SaS už skôr uviedla, že priebežné plnenie rozpočtu, keď Slovensko čakajú do konca ešte ďalšie výdavky, nič nehovorí o zdravých verejných financiách. „Je to ako keď vám príde do peňaženky výplata a ešte ste neplatili všetky platby, ktoré platiť musíte,“ uviedol Marián Viskupič (SaS)v relácii Tak takto televízie ta3.

Matovič tvrdí, že ak SaS odíde z vlády a teda ju „povalí“ ako pred jedenástimi rokmi, „mafii tak opäť vydláždi cestu k moci už nie na 8 rokov, ale naveky“.

Richard Sulík v piatok po rokovaní odmietol, že ide o osobné spory. "Ide o to, akým chaotickým a zničujúcim spôsobom funguje naša vláda. Ide o to, že Igor Matovič osobne je zodpovedný za množstvo nesprávnych krokov, ktoré sme urobili ako vláda, za znásilňovanie legislatívneho procesu, uviedol. Odmietame byť za takéto počíňanie spoluzodpovední, povedal Sulík a dodal, že na stretnutí ho nič nepresvedčilo, že by prišla zmena. Ak Matovič neodstúpi, ministri SaS 31. augusta podajú demisiu. Matovič už skôr ubezpečil verejnosť, že 1. septembra bude stále ministrom financií.

