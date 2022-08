Fico: Kičurove zlaté tehly sú blud. Kollár: Za košík zeleniny tvrdá basa - a kajúcnici sa škeria na slobode

Robert Fico (Smer) považuje kroky polície za pohon na opozíciu, Boris Kollár (Sme rodina) chce, aby spravodlivosť nebola revanšom. Vyplynulo to z debaty oboch politikov v relácii V politike televízie ta3.

VIDEO: Kollár o dvoch metroch spravodlivosti: Za košík zeleniny a čokoládu dostala úradníčka päť rokov, kajúcnici sa nám na slobode škeria do tváre. (celú reláciu V politike nájdete TU).

Štvrtkové vystúpenie policajného prezidenta Štefana Hamrana považuje šéf opozičnej strany Smer Robert Fico za útok na opozíciu a ochranu „svojich zločincov, ktorých má (Hamran) na NAKE“.

Reagoval tak na slová šéfa polície, ktorý uviedol, že si nepamätá, že by v „civilizovanej vyspelej členskej krajine EÚ“ existoval premiér alebo expremiér, ktorý by si dovoľoval verejne spochybňovať prebiehajúce trestné a súdne konania a najmä súdne rozhodnutia len preto, že sú tam jeho nominanti.

VIDEO: Fico: Pozvite si Pčolinského, Jankovskú, nech vám povedia, čo s nimi robili. Kičurove zlaté tehly v sejfe sú blud, nemá ani sejf. (celú reláciu V politike nájdete TU).

Fico v televízii ta3 uviedol uviedol, že je tu rad rozhodnutí a obvinení, z ktorých vyplýva, že policajti „hrubým spôsobom falšujú dôkazy, manipulujú dôkazy, pracujú s udavačmi, sú pripravení podpaľovať autá svojim kolegyniam a montovať im do áut všetky možné falošné zariadenia, aké existujú“. Fico sa odvolal napríklad na rozhodnutia generálnej prokuratúry.

Kollár uviedol, že „polícia má rozviazané ruky a je to cítiť“. Nechce však, aby sa to vymenilo „za nejakú ďalšiu skupinu ľudí, ktorá bude zneužívať právo, zákony a nadužívať ich a robiť revanš“.

Podľa Kollára však ľudia necítia, že u nás funguje elementárna spravodlivosť. Ako príklad uviedol trest pre štátnu úradníčku za košík zeleniny, fľašu vína a tabuľku čokolády, ktorá dostala päť rokov „natvrdo“. Nechcel to spochybňovať, je taký zákon. „Ako sa mám na to pozerať, keď tu nejaký kajúcnik rozkradne desiatky možno stovky miliónov, nie je pomaly ani obvinený… títo si užívajú nakradnuté peniaze… a dnes si behajú po slobode a škeria sa nám do tváre. A ja sa pýtam, kde je tá elementárna spravodlivosť,“ povedal Kollár.

Obaja politici spomenuli aj prípad advokáta Ľubomíra Krivočenka, ktorý zomrel vo väzbe vo väzenskej nemocnici na covid, pričom ministerka spravodlivosti Mária Kolíková tvrdila, že v tom čase nebola pre neho voľná pľúcna ventilácia. Advokát sa udusil. Podľa správy ombudsmanky mu nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť. Podľa Fica bolo v okolí nemocnice v Trenčíne, ktorá ventiláciu nemala, dostatok iných voľných pľúcnych ventilácií.