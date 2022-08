Kollár: Rokovanie o štvorkoalícii bude ešte ostré

Rokovanie o budúcnosti štvorkoalície bude ešte ostré. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to pripustil predseda Národnej rady SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. O možnosti predčasných volieb uviedol, že sa do toho "absolútne rútime".

Menšinovú vládu Kollár nepovažuje za riešenie. Predsedovi Smeru Robertovi Ficovi, ktorý s ním diskutoval, povedal, že jeho koaliční partneri ho môžu predbehnúť a predčasné voľby vyvolajú skôr ako ich on dosiahne cez referendum. Kollár viackrát zopakoval, že sa bude snažiť o dosiahnutie dohody, aby štvorkoalícia pokračovala.

Podľa Fica by sa za vládnutia Smeru nestalo, že by koaličný líder počas krízy išiel dovolenkovať. Kollár si myslí, že by bolo na mieste, aby šéf liberálov Richard Sulík (SaS) o situácii rokoval, pripustil však, že každý má právo na dovolenku.

„My nezvládame vládnutie, pretože nie sme schopní sa štyria dohodnúť. Ideme do ťažkej, najťažšej doby a ideme sa vadiť, kto kde bude sedieť. Potrebujeme okamžite vyriešiť elektrickú energiu pre ľudí, potrebujeme, aby si mohli kúpiť jedlo a nemuseli mrznúť alebo hladovať,“ vyhlásil líder Sme rodina. Poukázal tiež na to, že sú tu „dve egá a ani jeden nechce ustúpiť“.

K piatkovému koaličnému stretnutiu na Bôriku Kollár povedal, že sa na ničom nedohodli. Fico dodal, že „mu je jedno“, čo sa bude diať s koalíciou. Vidí len dve možnosti. Jednou sú predčasné parlamentné voľby a druhou chaos. Myslí si však, že SaS by nezahlasovala za pád vlády.

Čítajte viac Sulík: Kompromis sa nenašiel. Matovič: Máme byť s vládou mafie zase čiernou dierou Európy?

Obaja diskutujúci hovorili aj o polícii. Fico opätovne kritizoval prácu prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana. Polícia má podľa slov Kollára rozviazané ruky a je to cítiť. Zároveň však dodal, že ľudia „nemajú pocit elementárnej spravodlivosti“.

Témou bola aj situácia v zdravotníctve. Kollár poznamenal, že dostal ubezpečenie od premiéra a ministra financií, že sa s lekármi dohodnú. Podľa neho nemôžu nechať rozvrátiť zdravotníctvo. Verí, že do konca leta sa to dotiahne do úspešného konca. Podľa Fica jediné, čo v tejto krajine funguje, „je posielanie zbraní na Ukrajinu“. Opätovne kritizoval prácu premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).