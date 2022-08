Kollár sa za koalíciu hanbí, Matovič chce byť v kresle do volieb, Sulík máva na rozlúčku

Jednotlivé strany koaličného konfliktu sa na riešení koaličnej krízy nedohodli ani po dvaapolhodinovom piatkovom stretnutí lídrov vo vládnom hoteli Bôrik. No podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) je jedna vec istá. „Môžete sa spoľahnúť, že 1. septembra budem minister financií,“ vyhlásil financmajster.

Na ministerskej stoličke podľa svojich slov skončí, až keď prídu voľby. Takisto sa ospravedlnil za všetky svoje hriechy vrátane tých, „o ktorých ani nevie“. „Bol by som rád, aby sme všetci dokázali urobiť krok späť,“ dodal ďalej a požiadal kolegov z SaS, aby osobná nenávisť nerozbíjala vládu.

Predseda parlamentu a strany Sme rodina Boris Kollár označil menšinové vládnutie za nemysliteľné a hovorí, že ak sa nepodarí udržať štvorkoalíciu, budú predčasné voľby.

Politika je podľa štátneho tajomníka ministerstva investícií Dušana Veliča (Za ľudí) vždy o kompromisoch a miera stability je o ochote robiť ich. Pre stranu Za ľudí bude jediným dobrým výsledkom rokovaní štvorkoalícia. „Tri strany vytvárajú priestor pre SaS, aby zostala. Nevieme spraviť viac,“ priznal Velič.

Matovič a Sulík podľa neho vidia svet inak. „Nám je to až trápne, že sa riešime sami. Je to hanba stáť pred vami a rozprávať o tom, že sa dvaja nevedia dohodnúť,“ skonštatoval. Sú podľa neho štyri možnosti. „Štvorkoalícia s viac ako 76 hlasmi, trojkoalícia s podporou opozície, úradnícka vláda a predčasné voľby,“ vyhlásil s tým, že v strane Za ľudí sa však budú usilovať o prvú možnosť.

Minister obrany Jaroslav Naď z OĽaNO však vystríha, že od 1. septembra bude mať Slovensko menšinovú vládu.

Menšinová vláda a predčasné voľby

„Je pravda, že nás čakajú ťažké časy. Ak nebudeme môcť prijímať zákony a vládnuť, nebudeme môcť pomôcť občanom,“ vyhlásil v relácii TA3 V politike predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

„Máme tu dve egá (konflikt medzi SaS a OĽaNO – pozn. redakcie), a ani jedno nechce ustúpiť, problémom je to, že v septembri sa ocitneme v menšinovej vláde,“ myslí si o koaličnej kríze šéf hnutia Sme rodina. Kollár povedal, že na piatkovom stretnutí v hoteli Bôrik sa na ničom nedohodli.

„Nech sa aj pozabíjajú, mne je to úplne jedno. Nech Matovič vyskočí z psychiatrickej liečebne a Sulík nech sa ufetuje,“ myslí si šéf Smeru Robert Fico o vývoji koaličnej krízy. Predseda Smeru mieni, že minister hospodárstva a šéf strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík „neuteká“ z vlády pre konflikt s predsedom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom, ale preto, že sa bojí zdražovania.

Fico vidí dve možnosti – „bude sa tu potácať menšinová vláda, ktorá nebude schopná prijímať žiadne rozhodnutia a nebudú hlasy na jej odvolanie. Druhý variant sú predčasné parlamentné voľby“. Zároveň potvrdil, že Smer za referendum o predčasných voľbách vyzbieral už 380-tisíc podpisov.

„Bez SaS bude moja vláda nefunkčná, v parlamentne nebude mať väčšinu. Preto je dôležité, aby sme našli jednotu a spoluprácu, uvedomujúc si ťažké časy, aby sme vedeli zabezpečiť patričnú podporu občanom v ťažkých časoch, ktoré prichádzajú,“ uviedol premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Podčiarkol dôležitosť uvedomovať si, že Slovensko a svet zažívajú bezprecedentnú krízu. „Ak na niečo nie je čas, nie je čas na destabilizáciu. Ak na niečo je čas, je čas na stabilitu a spoluprácu,“ zdôraznil. Možnosť predčasných volieb si nepripúšťa.

Tomáš Koziak, politológ a rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied, mieni, že ak na Slovensku naozaj vznikne menšinová vláda, podľa neho nebude funkčná. „Je to cesta k predčasným voľbám. Menšinová vláda bude len kúriť a svietiť a nebude mať veľký význam,“ ozrejmil politológ.

Podľa neho bude rásť napätie tak v spoločnosti, ako aj medzi OĽaNO a SaS, ale aj medzi opozičnými stranami a tými, ktoré zostanú v koalícii.

„Toto bude voda na mlyn Smeru, Hlasu aj extrémistickým stranám. Čím dlhšie sa bude menšinová vláda pokúšať vládnuť, tým viac budú stúpať preferencie opozičných strán. Konflikty potom môžu rásť do takej miery, že je možné očakávať predčasné parlamentné voľby,“ dodal. Podľa Koziaka urobí najmä Smer všetko pre to, „aby menšinovú vládu znefunkčnil a priviedol krajinu k predčasným voľbám“.

Nepravdepodobná štvorica

„V prípade, že 31. augusta bude Matovič súčasťou vlády, my ju opustíme. Na dnešnom stretnutí som nenadobudol pocit, že sa niečo zmení, no má byť druhé stretnutie,“ povedal Richard Sulík. Spresnil, že nevie, aké by mohli byť výsledky druhého kola rokovaní. Priznal však, že zástupcovia SaS prídu na každé stretnutie, ktoré premiér zvolá. Lídri strán budú v rokovaniach pokračovať na budúci piatok.

„Nič z ponúknutého nevyzeralo ako kompromis. Opakovane a jasne sme povedali našu pozíciu a našu kardinálnu podmienku,“ dodal šéf SaS. Podotkol však, že liberáli chcú, „aby vláda Eduarda Hegera riadne dokončila funkčné obdobie a aby SaS bola jej súčasťou“.

„Pred rokom som odišiel zo svojej funkcie, Sulík povedal, že keď ja odídem ako premiér, on odíde ako minister,“ zaspomínal Matovič a dodal, že Sulík by svoj sľub mohol splniť. Spresnil, že so Sulíkom mali podľa neho talianske priateľstvo, no dnes k nemu nenávisť necíti. „Ak sa raz necítim dobre v miestnosti, do ktorej vstúpim, tak z nej odídem. Nebudem ukazovať, kto ju má opustiť,“ uviedol Matovič.

Matovič opätovne odmietol argumenty strany SaS, pre ktoré by mal z postu odstúpiť. Nesúhlasí so stanoviskom liberálov týkajúcim sa prorodinného balíka ani s vyjadreniami o rozvrate verejných financií. Minister financií tiež uviedol, že jeho rezort nebude blokovať prostriedky, ktoré budú potrebné na riadne fungovanie škôl pri vyšších nákladoch na energie. „Nenecháme školy v štichu,“ povedal. Reagoval tak na vyjadrenia ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS).

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš deklaroval podporu klubu, premiérovi i Matovičovi. SaS opätovne vyzval, aby urobila krok späť, a pripomenul jej predvolebné i povolebné sľuby koalície. Šéf klubu hovoril aj o snahe zachovať štvorkoalíciu.