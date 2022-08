Drony sú budúcnosť vojenstva. Slovensko chce aj bojové, ktoré budú likvidovať protivníka

Ministerstvo obrany si vyberá do výzbroje nové bezpilotné lietadlá. Nejaké už Slovensko má. Tie nové by už nemali byť určené len na prieskumnú činnosť, ale aj na boj, podobne ako na Ukrajine preslávené turecké drony Bayraktar. Tie už minister obrany Jaroslav Naď spomenul ako jednu z možností. Rokovania však prebiehajú aj s Izraelom, Francúzskom, Anglickom a so Švajčiarskom. Aké drony ponúkajú jednotlivé krajiny?

„Či chceme, alebo nechceme, drony do veľkej miery predstavujú budúcnosť vojenstva. To ale neznamená, že by pozemné systémy ako napríklad tanky či obrnené transportéry zostali úplne irelevantné,“ upozornil analytik Adam Potočňák z Centra bezpečnostných a vojenskostrate­gických štúdií na Univerzite obrany v Brne.

„Poznáme dve hlavné kategórie dronov. Prvé sú pozorovacie, špionážne a prieskumné, ktoré niekam pošlete a pozorujete terén a oblasť. Takéto drony má aj Česká armáda. Potom sú bojové drony, ktoré dokážu niesť muníciu a cielene likvidovať hybnú silu protivníka a jeho obrnenú techniku či akékoľvek ďalšie objekty. Tých typov je veľa, súčasná Ukrajina aj Náhorný Karabach veľmi preslávili práve turecké drony Bayraktar TB2,“ priblížil analytik.

Dôležitosť zaradenia bojových dronov do výzbroje slovenskej armády zdôraznil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) ešte 13. apríla. „Drony pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky: Nie či, ale aké a kedy. Áno, hýbeme sa vpred aj v tejto téme,“ pochválil sa minister na sociálnej sieti po rokovaní so šéfom tureckej spoločnosti, ktorá vyrába drony Bayraktar, Selçukom Bayraktarom.

„Rokujeme aj s ďalšími výrobcami a verím, že čoskoro budeme komplexne informovať, s akým návrhom prídem na vládu,“ doplnil Naď a pridal aj fotografiu modelu tureckého dronu oblepeného slovenskými štátnymi symbolmi.

Stovky presných zásahov

Tento dron sa síce v posledných mesiacoch preslávil, napriek tomu však nepatrí medzi najúčinnejšie. Na druhej strane nie je ani považovaný za príliš drahý. Jeho cena sa odhaduje na zhruba dva milióny eur. Bayraktar TB2 má dĺžku 6,5 metra a 12-metrové rozpätie krídel. Letieť dokáže rýchlosťou až 220 km za hodinu, do výšky takmer osem kilometrov a s 300-litrovou nádržou doletí do maximálnej vzdialenosti 4-tisíc kilometrov, pričom ovládať sa dá do vzdialenosti do 300 km od riadiacej jednotky. Tú ovládajú traja členovia posádky.

Vo vzduchu vydrží nepretržite aj 27 hodín. Vzlietnuť dokáže s celkovou hmotnosťou 650 kg, uniesť dokáže 150 kg nákladu a zasiahnuť cieľ zo vzdialenosti do 15 km, čo týmto dronom umožňuje zasiahnuť cieľ bez toho, aby boli detekované. Je možné naň zavesiť rôzne druhy munície, viaceré z 12 používateľských krajín však údajne narážajú na problém, že systém je schopný niesť len zbrane tureckej výroby. Zatiaľ jedinou krajinou EÚ alebo NATO so zazmluvnenými dronmi Bayraktar je Poľsko, ktoré ich vlani objednalo 24.

Práve od tejto tureckej spoločnosti pochádzajú drony Bayraktar TB2 známe najprv z konfliktu Arménska a Azerbajdžanu o Náhorný Karabach a neskôr aj z Ukrajiny. Východní susedia ich využívali na obranu už v prvých dňoch februárovej ruskej invázie, keď najmä s ich pomocou ničili ruské vojenské konvoje smerujúce na hlavné mesto Kyjev.

Len v konflikte v Karabachu sa počas šiestich týždňov bojov na konto minimálne 24 dronov Bayraktar TB2 podľa analytikov blogu Oryx pripisuje zničenie stoviek kusov vojenskej techniky. Blog uvádza 88 tankov, 34 bojových obrnených vozidiel, 134 ťahaných húfnic, 17 samohybných húfnic, delostreleckých systémov, 61 salvových raketometov, 22 protilieta­dlových raketových kompletov, dva protilietadlové raketové systémy S-300, ktorými disponovalo aj Slovensko, šesť protilietadlových radarov, dve taktické raketové strely Elbrus a 190 nákladných vozidiel a áut.

Prieskumné aj bojové

Ministerstvo obrany má záujem nielen o prieskumné bezpilotné lietadlá, ale chce aj drony určené na boj. „Na základe vývoja bezpečnostnej situácie a konfliktu na Ukrajine OS SR analyzujú možnosti rozvoja nových spôsobilostí, ktoré budú zamerané najmä na prieskumné a bojové bezpilotné prostriedky. Predpokladáme, že budúce bezpilotné prostriedky OS SR by mali umožniť najmä sledovanie, vyhľadávanie a elimináciu cieľov, ochranu vlastných jednotiek pred účinkami bezpilotných prostriedkov protivníka, mali by tiež podporovať prenos informácií alebo zabezpečovať bojovú podporu pozemným jednotkám,“ uviedol rezort obrany.

Slúžiť by mali nielen ozbrojeným silám, ale mali by byť nasadzované napríklad aj na lesné požiare. „Bezpilotné prostriedky budú principiálne pôsobiť v rámci vzdušných síl, budú však využívané na plnenie úloh v prospech celého spektra bojových jednotiek, jednotiek bojovej podpory, bojového zabezpečenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Využitie však nájdu aj v domácom krízovom manažmente, napríklad pri riešení následkov povodní, záplav, snehových kalamít, rozsiahlych požiarov a ďalších krízových situácií, ktoré budú ohrozovať životy a majetok občanov,“ priblížilo ministerstvo.

Nateraz však ministerstvo nevie špecifikovať ani počet, ani definitívny termín rozhodnutia. „Toto rozhodnutie je ovplyvnené mnohými faktormi – zmena bezpečnostnej situácie vo svete, rozpočtové možnosti a podobne. Až keď budeme mať jasne vyšpecifikované všetky detaily projektu vrátane rozpočtového krytia budeme vedieť prijať rozhodnutie. Konečný počet bezpilotných prostriedkov bude vyplývať najmä z vyhodnotenia operačného prostredia a tiež z ekonomických možností rezortu obrany. Hodnotu zákazky bude možné odhadnúť až po zavŕšení prípravnej fázy projektu,“ vysvetlilo.

Rezort obrany preto nechcel špecifikovať ani to, či má záujem o nejaké konkrétne bezpilotné lietadlo. Možnosti, ktoré vyhodnocuje, tak naznačujú len krajiny, s ktorými sa rokuje. „V súčasnosti prebiehajú rokovania so všetkými svetovými renomovanými výrobcami dronov v rámci prieskumu trhu. Nateraz ide o Izrael, Francúzsko, Anglicko, Turecko, Švajčiarsko. Obsahom rokovaní je predovšetkým získavanie informácií o technických parametroch jednotlivých systémov bez konkrétneho smerovania ku krajine alebo k výrobcovi,“ uviedlo ministerstvo obrany.