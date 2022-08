Blížia sa historické voľby. Môže ich skomplikovať referendum?

Prvýkrát v histórii Slovenska sa uskutočnia dvoje voľby v jeden deň. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sú naplánované na 29. októbra 2022. Smer dúfa, že v rovnaký deň bude aj referendum, no samotné samosprávy a obce si nevedia predstaviť, ako by tri rôzne hlasovania naraz pokryli.

Na komunálne voľby a voľby do VÚC sa chystá aj ministerstvo vnútra, ktoré minulý týždeň začalo distribuovať hlasovacie obálky v rôznych farbách. Biela obálka bude slúžiť na hlasovanie za poslancov obecných, respektíve mestských zastupiteľstiev a tiež na výber starostu alebo primátora. Do modrej obálky sa budú vkladať hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a župana.

Okrskové komisie tak budú po uzatvorení volebných miestností sčítavať dvoje výsledky volieb počas jedného víkendu. Šéfka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová už teraz očakáva, že to bude náročné.

„Najväčšia výzva je volebná miestnosť, pretože v nej sa budú stretávať voliči pre voľby do orgánov samosprávnych krajov aj voliči do komunálnych volieb, kde sa príslušná okrsková volebná komisia bude musieť s touto skutočnosťou vyrovnať, a to spôsobom, že bude musieť usmerňovať voliča, aby sa nepomýlil pri upravovaní hlasovacieho lístka, ako aj pri jeho vkladaní do hlasovacej schránky,“ skonštatovala.

Pri spojených voľbách takisto pribudla nová pracovná pozícia koordinátora, pretože sa predpokladá, že bude treba usmerňovať voličov tak, aby sa nepomýlili. Predbežne je na ich realizáciu alokovaná suma 14 miliónov eur, štatistické úkony by mali stáť ďalšie tri milióny. „To je rozpočet, ktorý je rezervovaný. Ak bude viac členov okrskovej komisie, tak budú drahšie,“ ozrejmila Chmelová. Dôvodom je, že po voľbách sa prihliada na oprávnenosť výdavkov, a ak sú oprávnené, tak musia byť zo zákona aj uhradené.

Voľby a referendum

Regionálne voľby, ktoré sú tento rok už beztak logisticky náročné, môže ešte viac skomplikovať prípadné referendum. Smer totižto stále verí, že hlasovanie o predčasných voľbách pripojí k jesenným komunálnym. „Počul som od pána Kollára (Borisa Kollára, pozn. red.) slová, že zase vláda nefunguje, že nič nerobia, že sa hádajú, tak preto my ponúkame riešenia. Ak oni nechcú ísť do predčasných volieb, musíme ich prinútiť ísť do volieb cez referendum. Momentálne je to okolo 385-tisíc podpisov. Verím, že to bude okolo 400-tisíc podpisov budúci týždeň. Doručíme to pani prezidentke,“ ozrejmil predseda Smeru Robert Fico.

Prvá otázka referenda znie: „Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu?“. Druhá sa začína vetou „súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné ukončiť referendom alebo uznesením NR SR, a to zmenou Ústavy“ a pokračuje jej konkrétnymi zmenami v jej ôsmich častiach. Zmeny sa týkajú článkov ústavy 73 až 98. Prezidentka Zuzana Čaputová už avizovala, že s otázkou o bezodkladnej demisii vlády by sa obrátila na Ústavný súd. Vykazuje podľa nej znaky neústavnosti. Ak by súd skonštatoval, že daná časť nie je v poriadku, vyhlásila by referendum len o možnosti skrátenia volebného obdobia.

V prípade, že by sa Smeru na druhý pokus predsa len podarilo túto iniciatívu presadiť a konalo by sa aj v rovnaký deň ako spojené voľby, mestá a obce budú musieť zohnať ďalšie vybavenie. Teda ďalšiu komisiu aj ďalšiu miestnosť.

„To že sa spojené voľby konajú v jednej miestnosti, ustanovil špeciálne zákon. Pokiaľ by sa konalo referendum, nemohlo by sa konať v rovnakej miestnosti,“ vysvetlila Chmelová. Šéfka odboru volieb Chmelová podotkla, že by mala určité obavy, pokiaľ ide o malé obce. Tie majú problém nájsť vhodnú volebnú miestnosť už aj teraz, keď je potrebná len jedna.

Iveta Petrovičová, zapisovateľka mestskej volebnej komisie v desaťtisícovej Starej Turej, spresnila, že v prípade, že by nastala situácia spojených volieb a referenda, nikto sa miest a obcí nebude pýtať, či to dokážu. „Museli by sme to zvládnuť. Historicky sa ukazuje, že všetko, čo sa na mestá hodí, zvládneme,“ povedala Petrovičová. Spojené voľby budú však komisie stáť dvojnásobok síl.

Všetko robíme elektronicky a museli by sme takto narýchlo zabezpečiť internet, počítače a tlačiarne pre každú z komisií. Opakujem, keby sme museli, tak to zabezpečíme, len by to prinieslo problémy. Iveta Petrovičová, zapisovateľka mestskej volebnej komisie na Starej Turej

„Bude to náročnejšie a zaberie viac miesta, ale že by to malo byť s problémami, si nemyslím,“ pripustila. Iná situácia by však nastala, keby prezidentka vyhlásila referendum na rovnaký dátum, ako sú spojené voľby. „Ak by sme to museli riešiť, tak by sme to vyriešili. Napríklad v dome kultúry máme dva volebné obvody, neviem, kam by sme dali ďalšiu komisiu a ďalšiu miestnosť pre referendum,“ vysvetlila. Pripomenula, že podobne ako volebné komisie by musela byť aj tá referendová vybavená technikou. „Všetko robíme elektronicky a museli by sme takto narýchlo zabezpečiť internet, počítače a tlačiarne pre každú z komisií. Opakujem, keby sme museli, tak to zabezpečíme, len by to prinieslo problémy,“ spresnila Petrovičová.

Do 90 dní

„Nie som optimista, ale SaS 1. septembra povalí už tretiu protikorupčnú vládu v rade,“ vyhlásil minister financií Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti. Premiér Eduard Heger priznáva, že prípade, ak z koalície odídu liberáli, bude jeho vláda nefunkčná.

Možnosť predčasných volieb si Heger však nepripúšťa. Iný pohľad na vec má predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Zákony sa podľa neho dajú prijímať aj s menej ako 76 poslancami, no ak to nebude možné a SaS bude konať spolu s opozíciou, treba ísť podľa Kollára do predčasných volieb. "My nezvládame vládnutie, lebo nie sme schopní sa štyria dohodnúť, pre Boha živého. Ideme do ťažkej, najťažšej doby a mňa sere, že to musím počúvať z tejto strany, lebo má pravdu,“ hovoril zvýšeným hlasom šéf Sme rodina v politickej diskusii TA3.

Je podľa neho nemysliteľné, aby sa koalícia po odchode SaS „každýkrát doprosovala SaS, či každý zákon za niečo vymení“. Odchodom SaS totiž vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) príde v parlamente o 21 poslancov a stratí tak väčšinu hlasov.

V prípade, že by bola vyslovená nedôvera vláde zo strany Národnej rady, tak ani Ústava SR a ani žiadny zákon neurčujú, kedy by sa v takomto prípade museli predčasné voľby do Národnej rady konať. „Nie je preto stanovená ani žiadna lehota. Dôsledkom oboch udalostí je len to, že prezident odvolá vládu a následne ju poverí vykonávaním jej funkcie s obmedzenými právomocami až do vymenovania novej vlády. Nová vláda môže byť vymenovaná tak bez predčasných volieb, ako aj v ich dôsledku,“ spresnil expert na volebné právo Marek Domin z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Podotkol, že Ústava SR s predčasnými voľbami do Národnej rady počíta len v prípade, ak by prezident rozpustil parlament, čo však vyžaduje splnenie pomerne prísnych podmienok.

„Reálnejšie je tak skôr prijatie ústavného zákona samotnými poslancami o skrátení ich volebného obdobia,“ doplnil. To sa podľa neho už v minulosti tri razy stalo.

„Ak sa teda predčasné voľby budú konať, najpravdepodobnejší je scenár prijatia ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady, čo môže nastať teoreticky aj bez vyslovenia nedôvery vláde,“ dodal.

Podotkol, že nie je možné, aby sa na jeseň počas spojených volieb konali aj predčasné voľby. „Bez zmeny zákona to možné nie je. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva totiž predpokladá, že voľby do Národnej rady sa musia vyhlásiť najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Keďže samosprávne voľby sa majú konať 29. októbra, ak dobre počítam, tak sa to už nestíha,“ dodal.