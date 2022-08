Ukrajina s protiútokom vyčkáva, Rusi sa obracajú na Severnú Kóreu. Smeruje svet do veľkej vojny?

Vojna na Ukrajine už trvá takmer pol roka a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa mohla skoro skončiť. K ohlasovanému veľkému protiútoku ukrajinskej armády a oslobodeniu východu krajiny zatiaľ neprichádza, ale ani ruskému agresorovi sa nedarí tak, ako by si prial. Je to aj pre dodávky presnejších a ničivejších zbraní na Ukrajinu zo západu.