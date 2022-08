Posledná rozlúčka s kardinálom Tomkom. Nemal rád vetu, ktorú musel opakovať pápežom

Pohreb kardinála Jozefa Tomka

Omša s pohrebnými obradmi sa uskutoční dnes 16. augusta so začiatkom o 11. hodine. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Tomka pochovajú v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, kde má pripravenú hrobku. Bolo to jeho osobné želanie, aby rakvu s telom uložili do krypty v tejto katedrále (jej výstavbu ukončili v roku 1508).