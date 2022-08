Gröhling: Návrh riešiť vládnu krízu odchodom Matoviča aj Sulíka v rámci koalície nepadol

Gröhling tvrdí, že má veľa dôvodov, prečo by mal líder OĽaNO odísť, ale nevidí príčinu, prečo by mal odísť Sulík. Gröhling o tom informoval v utorok na tlačovej besede.

„V rámci vyjednávania platov učiteľov s ministrom financií bolo niečo, čo ešte táto krajina nezakúsila. Zažili sme si obrovský cirkus. Matovič je v konflikte s každým, ako napríklad s pani prezidentkou, ministrami a možno aj novinármi. Na druhej strane Sulík, ktorý zabezpečil plyn na nadchádzajúce obdobie, priniesol podnikateľom zákony na zlepšenie podnikateľskej činnosti. Nevidím dôvod, prečo by mal odísť," skonštatoval podpredseda SaS.

Na požiadavku šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej, aby SaS ostala vo vláde do konca zimy a energetickej krízy, aby minister hospodárstva neutekal pred zodpovednosťou, reagoval Gröhling tým, že strana Za ľudí sa mesiace nedokáže postaviť Matovičovi.

Strana by podľa neho mala vyzývať niekoho iného. Potrebné je podľa neho sústrediť sa na dotiahnutie plánu obnovy a ďalších výziev, pred ktorými stojíme. „Celá Európa rieši energetickú krízu a my opäť riešime ministra Matoviča,“ podotkol.

Na otázku, či je správne opustiť rezort školstva v čase reformy a na začiatku školského roka Gröhling odpovedal: „Je správne, aby sme tu už dva roky znášali to, čo tu znášame? My musíme urobiť ten krok, aby sme situáciu vyriešili."

Gröhling na otázku, ako sa pripravuje na odchod z rezortu po uplynutí ultimáta SaS odpovedal, že mandát dostal od voličov a všetci na ministerstve reálne pracujú. „Zatiaľ fungujeme normálne. Verím, že zvíťazí zdravý rozum,“ uviedol.

V piatok 12. augusta oznámil Sulík na tlačovej besede po stretnutí v hoteli Bôrik, že si nevie predstaviť, že by sa strana SaS vrátila do koalície, pokiaľ predseda OĽaNO Igor Matovič ostane vo vláde. Zároveň zopakoval, že pokiaľ Matovič neodíde zo svojho postu do konca augusta, ministri za SaS začiatkom septembra podajú demisiu.

Ďalšie koaličné rokovanie o riešení vládnej krízy bude v sobotu (20. 8.) dopoludnia vo vládnom hoteli Bôrik. Zvoláva ho premiér Eduard Heger (OĽaNO). SaS a OĽaNO sa naďalej obviňujú pre postoj k tzv. prorodinnému balíčku.