Matovič na záchranu vlády rezignoval

„Nie ste hodní ďalej vládnuť,“ vyhlásil líder Obyčajných ľudí Igor Matovič v deň, keď aj on spolu so stranou SaS povalil vládu Ivety Radičovej. V súčasnosti toto rozhodnutie opäť hádže len na svojich bývalých koaličných partnerov, ktorým vypočítal, koľko „dovolila SaS žiť protikorupčným vládam, ktorých bola súčasťou“. „Vzorec je rovnaký – do jedného roka a kúsok musí SaS položiť každú protikorupčnú vládu, ktorej je súčasťou,“ tvrdí minister financií, ktorý dodal, že už nemá silu zabrániť pádu vlády.

Pokiaľ Matovič neodíde zo svojho postu do konca augusta, ministri za SaS začiatkom septembra podajú demisiu, zopakoval opäť v závere minulého týždňa predseda SaS Richard Sulík. Zdôraznil, že si nevie predstaviť návrat SaS do koalície, pokiaľ predseda OĽaNO Igor Matovič ostane vo vláde. Viacerí predstavitelia vládnej koalície už preto otvorene pripúšťajú predčasné voľby.

Líder Obyčajných ľudí sa situáciu snaží zvrátiť jemu typickými odkazmi na sociálnej sieti plnými obvinení. „SaS 1. septembra povalí už tretiu protikorupčnú vládu v rade. Môžeme dúfať, môžeme ich prosiť, môžeme vyzývať, nič nepomôže, aj tak rozhodne jeden človek ako vždy doteraz,“ napísal Matovič a pridal aj výpočet trvania pravicových vlád. „Radičová: 1 rok, 3 mesiace a 2 dni. Matovič: 1 rok a 9 dní. Heger: 1 rok a 5 mesiacov,“ pripomenul.

„Držím palce každému, kto sa bude nasledujúce dva týždne ešte snažiť zabrániť SaS v dokonaní ,diela'. Ja na to silu po tých 11 rokoch skúseností nemám. Napriek tomu – Rišo, skús tentoraz prvýkrát urobiť krok späť a zachrániš Slovensko pred vládou mafie Smeru a Hlasu s kovanými fašistami z Republiky,“ odkázal Matovič.

Strana SaS sa proti jeho slovám ohradila. „Každý jeden status Igora Matoviča, bohužiaľ, potvrdzuje, že tento politik nie je spôsobilý byť členom vlády, osobitne v čase toľkých kríz, ktorým Slovensko aktuálne čelí,“ reagovala ministerka spravodlivosti za SaS Mária Kolíková. „Namiesto toho, aby priznal svoje chyby a nechal dovládnuť štvorkoalíciu, tak z toho robí osobný spor, prehlbuje vládnu krízu a je prilepený na stoličke,“ doplnil ju minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Matovič Radičovú nepodporil

Minister financií k svojmu výpočtu trvania pravicových vlád doplnil aj komentár s dôvodmi ich rozpadu. „Pred 11 rokmi sa to začalo rovnako – podpásovky a neustále ponižovanie Ivety Radičovej. Skončilo sa to odovzdaním moci mafii na 8 rokov. Rozkradnutých 30 miliárd eur, zabitý Ján a Martina,“ tvrdí Matovič.

Aj keď obviňovanie strany SaS za pád Radičovej vlády opakuje pravidelne, vždy opomína pripomenúť, ako vtedy hlasoval on sám. Keďže v čase finančnej a hospodárskej krízy SaS odmietala prijať dočasný Európsky nástroj finančnej stability známy ako euroval, premiérka Radičová hlasovanie o jeho schválení spojila s hlasovaním o vyslovení dôvery vláde.

Matovič však vtedy Radičovej vládu nepodržal. Spájanie hlasovaní o eurovale a o dôvere vláde označil za nedôstojné vydieranie a pohŕdanie názorom poslancov. Upozornil, že euroval podporia, len ak bude obsahovať právo veta pre každú pôžičku v prvom eurovale a zelenú kartu pre euroval 2. „Nie ste hodní ďalej vládnuť. Obyčajní ľudia nedokážu hlasovať za dve veci jedným tlačidlom, preto sa hlasovania nezúčastnia!“ vyhlásil Matovič 11. októbra 2011, teda v deň hlasovania.

Podpásovky a ustavičné ponižovanie vraj zažil Matovič aj pred rokom, už v pozícii premiéra. Vláda na konci vlaňajšieho februára po necelom roku svojho fungovania narazila na zásadné rozpory. Sústavné útoky cez sociálne siete a médiá, vzájomné urážky a obvinenia zo zlyhaní neomrzeli len ľudí a opozíciu, ale aj samotných členov koalície.

K tomu sa pridala vysoká miera úmrtí na covid, sčasti zapríčinená aj zmätkami v boji proti pandémii, a premiérove avantúry okolo plošného testovania či neskôr okolo nákupu nepreverenej a v Európskej únii neschválenej ruskej vakcíny Sputnik V.

Dve koaličné strany SaS a Za ľudí preto otvorili otázku rekonštrukcie vlády. Žiadali demisiu ministra zdravotníctva Marka Krajčího z OĽaNO. Spoločne s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) boli podľa Sulíka zodpovední za katastrofálnu situáciu v boji s pandémiou, ktorá vyústila do smrti tisícok ľudí. Preto sa k ich požiadavke následne doplnila aj výmena premiéra.

„Bohužiaľ, tentoraz to nebude iné. Áno, môžeme dúfať, že to tentoraz nedotiahne do ,zdarného' konca. Ale je to naivné,“ myslí si Matovič. „A mne je to veľmi ľúto, keď si len predstavím, kde by sme ako Slovensko mohli byť, ak by sme nemuseli znášať neustále podrazy, ponižovanie, vydieranie a hrozby povalenia vlád od vlastného koaličného partnera. Opozícia v koalícii. Načo nám je Fico? Načo Mazurek? Vystačíme si sami,“ poznamenal.

Podlá SaS?

Na záver Matovič opäť pripomenul, ako vníma súčasný spor a argumenty strany SaS. „Vraj preto, lebo som si ,pomoc rodinám dovolil presadiť proti vôli SaS a prezidentky' – nuž, SaS vyslovene súhlasila, že si rodinný balíček môžeme presadiť s opozíciou a hlavne – schvaľovanie mohli kedykoľvek zastaviť vetom. Neurobili to a teraz kritizujú nás. Trochu podlé, nie? A tiež vraj preto, lebo sú verejné financie v ,totálnom rozklade' – nuž deficit štátneho rozpočtu máme dramaticky nižší ako v úplne bezkrízovom roku 2019… To je rozklad? Nie, presný opak,“ opísal Matovič svoju verziu udalostí.

SaS naozaj aj verejne prezentovala súhlas, aby tzv. protiinflačný či prorodinný balíček vláda schvaľovala bez nich. „Nesúhlasíme s tým, ale nevetujeme to,“ povedal predseda SaS Richard Sulík. Vláda podľa Sulíka vedela návrh na zvýšenie daňového bonusu na rokovaní vlády schváliť aj bez hlasov ministrov za SaS a v parlamente môžu zvyšku koalície pomôcť nezaradení poslanci, ktorí sú členmi Hlasu.

Napokon zákon prešiel vládou a 24. mája tento balíček obsahujúci daňový bonus a príspevky na krúžky v hodnote 1,2 miliardy eur schválil aj parlament. Zákon podporilo 83 zo 131 prítomných poslancov. Za boli poslanci OĽaNO, Sme rodina aj zvyšky poslancov Za ľudí.

Návrh podporili aj nezaradení poslanci koalície Martin Čepček, Ján Krošlák, Katarína Hatráková a Romana Tabák, ale aj poslanci z kandidátky ĽS NS Jozef Šimko, Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa či priamo zo strany ĽS NS.

Po tom, čo zákon vetovala prezidentka Zuzana Čaputová, najmä pre protiústavné použitie skráteného legislatívneho konania, už však strana SaS otvorene vyzývala zvyšok koalície, aby veto prezidentky neprelamovali s pomocou hlasov poslancov zvolených za ĽS NS Mariana Kotlebu. Nepomohlo a 22. júna bol balíček opäť schválený.

Aj poslankyňa SaS na svojom profile ministrovi financií pripomenula, ako o možnosti koaličného veta Matovič hovoril ešte v máji. „Nemôžu to vetovať, lebo otázky, ktoré sú v súlade s programovým vyhlásením vlády, sa podľa koaličnej zmluvy nedajú vetovať,“ hovoril Matovič ešte 1. mája.

OĽaNO však naďalej trvá na svojom. „Vypovedanie koaličnej zmluvy a hrozba rozbitia vlády zo strany SaS prišli bez varovania pred hlasovaním o rodinnom balíčku. Vedenie SaS sa predtým nikdy ani len nepokúsilo vetovať proces, obsah ani rokovanie s opozíciou pri tomto zákone,“ uviedlo hnutie v stanovisku.

O rozklade verejných financií predstavitelia SaS hovorili v súvislosti s tým, že Matovičov balíček za 1,2 miliardy sa presadil bez riadneho legislatívneho procesu a tieto zdroje nie sú podľa nich kryté štátnym rozpočtom, pričom o financie prídu regionálne samosprávy. SaS tiež upozorňovala, že pre osobné spory Matovič odmietal poskytnúť peniaze aj iným rezortom.

Politické mýty a realita

Na zlú situáciu na ministerstve financií upozornil aj jeho už bývalý analytik Tomáš Hellebrandt, ktorý pôsobil na Útvare hodnoty za peniaze. „Absolútny nezáujem vedenia ministerstva o odborné stanoviská, prípadne aktívna snaha o zabránenie šírenia výsledkov mojej analytickej práce vo verejnom priestore vytvárajú pocit, ktorý je pre človeka s mojím mentálnym nastavením neznesiteľný. Pocit zbytočnosti,“ napísal na sociálnej sieti, kde vysvetľoval dôvody svojej výpovede.

Hnutie OĽaNO vyzýva predstaviteľov strany SaS, aby sa vrátili do vlády. „Snažiť sa dodatočne legitimizovať svoje ,dôvody' na povalenie vlády opakovaním nepravdivých obvinení nie je správne a vôbec nepomáha ku konštruktívnej diskusii. Vyzývame preto SaS, aby ustúpili od svojich ultimatívnych požiadaviek, zjavne postavených na krivých obvineniach. Alebo na rovinu prezentovali verejnosti skutočné dôvody, ktoré ich k povaleniu vlády vedú,“ doplnilo hnutie.

Politológ Jozef Lenč pripomína, že väčšinu občanov nemusí zaujímať, ako kto napĺňa alebo porušuje koaličnú zmluvu. „Pre väčšinu populácie je to nepodstatný dokument a skôr ich zaujíma schopnosť vlády fungovať, plniť svoj program a riešiť aktuálne výzvy,“ upozornil politológ.

„Každá z politických strán hľadá argumenty na podporu svojho stanoviska a na odstránenie potenciálnych škôd, ktoré im pád vlády môže priniesť. To, že hľadajú vinu na tom druhom, je prirodzené a ľudské, veď predsa aj politické strany tvoria ľudia. Politické strany často kopírujú štýl, ktorý reprezentujú ich lídri. Ak sa niektorá zo strán uchyľuje k opakovaniu lží a šíreniu poloprávd, je to obraz toho, akým spôsobom pristupuje k politike aj ich líder,“ vysvetlil.

Ako si teda budeme pamätať dôvody rozpadu tejto koalície? Presadí sa skôr Matovičova alebo Sulíkova interpretácia? „Každý si to ustáli podľa seba, ale vznikne aj nejaký všeobecný naratív o konci tejto vlády. Ukazuje sa, že politické mýty majú omnoho dlhšiu životnosť ako politická realita. Verziu, ktorá sa vo všeobecnosti bude interpretovať, či už mediálne, alebo ako politický mýtus, si ľudia budú dlho pamätať. Keďže vo voľbách na Slovensku opakovane vyhrávajú politici, ktorí využívajú lož ako pracovnú metódu, očakávam, že si verejnosť bude pamätať skôr príbeh Igora Matoviča než realitu,“ dodal.