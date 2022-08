Samosprávy v Banskej Bystrici žiadali, aby im vláda podala záchranné koleso

Ako odznelo, mestá a obce BBSK odmietajú nestabilitu, chaos a odpútavanie pozornosti od riešenia ich problémov. Podľa nich štát svojimi opatreniami porušuje rozpočtové pravidlá samospráv, nerešpektuje kompetencie zastupiteľstiev. Vyhýba sa systémovým riešeniam, pričom robí len populistické rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku nepomáhajú obyvateľom.

„Za každé regionálne združenie z BBSK tu niekto bol, z niektorých prišlo 20 ľudí, z niektorých 50. Obcí máme 531. Dlhodobo upozorňujeme vládu na to, že problémy sa neriešia. Balíček, ktorý vláda prijala, ceny energií, potravín, od septembra idú deti do škôl, sme nútení zvyšovať ceny a aj v domovoch sociálnych služieb. Vláda nám nepomáha, nerokuje s nami, stačilo by sadnúť si s nami za rokovací stôl ako s partnerom. My nie sme politická organizácia, primátori a starostovia sú z rôznych politických strán,“ zdôraznila Božena Kováčová, krajská poslankyňa, starostka obce Janova Lehota a šéfka združenia žiarskeho regiónu.

Starostovia a primátori v spoločnom vyhlásení odmietli pôžičky od štátu na splácanie „nezodpovedných“ rozhodnutí vlády aj daňový mix.

Kováčová tiež upozornila, že prevláda nepríjemný názor, že na Slovensku je veľa samospráv a malé obce nezvládnu kompetencie, čo môže viesť k nútenému ekonomickému spájaniu sa s inými obcami.

Ministerstvo financií pre TASR potvrdilo, že opakovane oslovilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združenie samosprávnych krajov SK8 a Úniu miest Slovenska s tým, že je pripravené rokovať o koncepčnom či plošnom prístupe k prípadnej podpore financovania samospráv.

„Predseda vlády Eduard Heger považuje samosprávy za partnerov štátnej správy pri zabezpečovaní služieb občanom. Preto aj na mimoriadnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady v júni povedal, že počas nasledujúcich mesiacov sa bude pravidelne zúčastňovať rokovaní, na ktorých sú prítomní aj zástupcovia ZMOS, aby spolu diskutovali o výzvach, ktorým spoločne čelia,“ uviedla pre TASR jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.

Najbližšie sa so zástupcami ZMOS má opäť stretnúť na úrade vlády 22. augusta.