Z vyšších platov sú len sľuby. Premiér zdravotníkom opäť nič neponúkol

Už to nie sú protipandemické opatrenia, ktoré brzdia operatívu. Uzavreté oddelenia vystriedal akútny nedostatok personálu. Slovenské nemocnice síce tvrdia, že operácie rozbehli naplno, v realite však doháňanie výkonov brzdí kriticky nízky počet zdravotníkov.

Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský premiérovi Eduardovi Hegerovi pripomína jeho sľub, že peniaze na mzdy zdravotníkov sa nájsť musia, a to najneskôr do 30. júna. Snímka je z minulého týždňa.

Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský premiérovi Eduardovi Hegerovi pripomína jeho sľub, že peniaze na mzdy zdravotníkov sa nájsť musia, a to najneskôr do 30. júna. Snímka je z minulého týždňa.

Ministerstvo zdravotníctva tiež tvrdí, že jednotlivé zdravotnícke zariadenia na Slovensku nabehli na výkony v maximálnej možnej miere. „Ministerstvo vníma intenzívnu snahu dobiehať výkony, ktoré pre pandémiu bolo možné odložiť,“ ozrejmila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Petra Lániková. To podľa nej len podčiarkuje fakt, že pre zdravotníkov v nemocniciach či ambulanciách sa záťaž spôsobená pandémiou neskončila. Okrem množstva štandardne plánovaných zákrokov, ktoré lekári vykonávajú, totiž musia dobiehať aj tie, čo odsúvali z minulosti.

Čítajte viac Lengvarský pôjde k Hegerovi na koberček. Dôvodom je (ne)fungovanie rezortu

„Intenzívna snaha dobiehať, samozrejme, naráža na materiálne a personálne vybavenie nemocníc, obzvlášť v čase čerpania letných dovoleniek,“ spresnila Lániková. Čakacie lehoty sú naprieč Slovenskom najvýraznejšie na ortopedické operácie. Ide najmä o operácie kĺbových náhrad, kde pacienti čakajú jeden a pol roka až dva roky.

Vzhľadom na to, že aj v našej nemocnici zápasíme s nedostatkom personálu, najmä v kategórii sestra, nedokázali sme sa vrátiť na počty výkonov realizovaných ešte pred pandémiou. Ružena Maťašeje, hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Podľa ministerstva zdravotníctva aktuálne chýba takmer 4 500 zdravotníkov. V zdravotníckom systéme je o 2 200 menej sestier, ako by ich bolo treba, lekárov chýba zhruba 1 300. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) zdôrazňoval, že do konca júna sa podarí nájsť riešenie, ako im môže vláda zvýšiť platy. Tento krok mal aspoň dočasne zastabilizovať kritický stav personálu v nemocniciach.

Teraz je však polovica augusta a naďalej nie je na stole žiadne riešenie. Rokovania sa po spoločnej dohode s Úradom vlády a ministerstvom financií odkladajú. Poslankyňa Monika Kavecká (OĽaNO) sa na predošlých rokovaniach zúčastnila ako zástupkyňa Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek. Kavecká je z rovnakého hnutia ako premiér a minister financií, no sama nevie povedať, či sa niečo pre zdravotníkov podarí vyrokovať. Tvrdí, že sama dúfa, že sa dohodnú do konca leta. O priebehu rokovaní sa však tiež vyjadruje, že sú „konštruktívne a zmysluplné“.

Vždy je to o peniazoch

Štát priznáva, že najhoršia situácia je pri sestrách. Je ich nedostatok a ich mzdy sú v porovnaní s okolitými krajinami veľmi nízke.

„Aktuálne vykonávame operačné zákroky v maximálnej možnej miere v rámci našich kapacít. Vzhľadom na to, že aj v našej nemocnici zápasíme s nedostatkom personálu, najmä v kategórii sestra, nedokázali sme sa vrátiť na počty výkonov realizovaných ešte pred pandémiou,“ priznala Ružena Maťašeje, hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Čítajte viac Chýbajúcich pediatrov chce štát vyriešiť zatvorením pohotovostí

Nedostatok sestier najviac podľa nej cítiť, okrem iných oddelení, práve na operačných sálach. Na to, aby mohli normálne fungovať, by potrebovali prijať približne 20 sestier.

„Momentálne sme schopní zabezpečiť operačný program, ale ak sa nám nepodarí v dohľadnej dobe prijať aspoň niekoľko sestier, môže o pár mesiacov dôjsť k situácii, že nebudeme schopní zabezpečiť plnú dennú prevádzku,“ dodala Maťašeje.

„Následkom finančného poddimenzovania slovenského zdravotníctva je kritický nedostatok predovšetkým sestier a lekárov, a v mnohých prípadoch pretrvávajúci zlý priestorový stav a nedostatočné materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení,“ poukázal Karol Vojtko, zástupca riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Brezno. Tvrdí, že kým bude zdravotnícky sektor takto rozsiahlo finančne poddimenzovaný, nijaká reforma nebude mať cielený účinok.

„Ak chceme skutočne začať odstraňovať neduhy v našom zdravotníctve, je nevyhnutné do systému dať dostatočné množstvo financií a zregulovať pre zdravotnícke zariadenia cenu energií, ktoré sú v tomto roku niekoľkonásobne vyššie ako po iné roky,“ spresnil.

Hrozby výpoveďami

Pôvodne sa rokovanie malo konať v pondelok, no ďalšie stretnutie Lekárskeho odborového združenia na Úrade vlády sa zatiaľ neoficiálne presunulo na piatok.

Posledné vyjednávanie, ktoré sa konalo minulý týždeň, trvalo päť hodín. Následne zo starej budovy Úradu vlády vyšli zástupcovia Lekárskeho odborového združenia. S premiérom a ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO) ohlásili, že definitívna dohoda padne tento týždeň. Lekárom, sestrám, ako aj ďalším zdravotníckym profesiám sľúbili štátnici zvýšenie platov.

Čítajte viac Heger ubezpečil lekárskych odborárov, že vláda chce riešiť zdravotníctvo

Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský pre denník Pravda potvrdil, že dodnes napriek sľubom žiadnu ponuku ani od premiéra Hegera, ani od ministra financií Matoviča nedostali. Situácia je o to vážnejšia, že ide skutočne o veľa: zhruba tritisíc lekárov deklarovalo, že ak vláda nesplní ich požiadavky, sú ochotní podať výpoveď. Na zozname sú vyššie platy, ale tam sa to nekončí. Zdravotníci žiadajú aj spravodlivejšie financovanie nemocníc a zmeny vo vzdelávaní. Visolajský po poslednom rokovaní vyhlásil, že na stretnutí padlo viac otázok ako odpovedí. Hegerova hovorkyňa Ľubica Janíková však tvrdí, že diskusia bola konštruktívna. No na Úrad vlády sú pozvaní len vybraní zástupcovia lekárov a sestier. Iné zdravotnícke povolania, napríklad záchranári či laboranti, majú smolu.

„Sám pán premiér verejne vyhlásil, že peniaze na mzdy zdravotníkov sa nájsť musia, a to najneskôr do 30. júna. Na to, aby rokovania dosiahli istý výsledok, musíte mať seriózne obe strany, z našej sme serióznosť vždy dodržali,“ zdôraznil šéf lekárskych odborov Visolajský.

Krajina invalidov

Podľa Asociácie na ochranu práv pacienta klesol počet operácií počas pandémie o 36 percent. Pred pandémiou absolvovalo v roku 2019 operáciu pol milióna pacientov, v ďalšom roku to bolo 411-tisíc a v tom minulom dokonca už len 395-tisíc pacientov. Kým v roku 2020 poklesol počet hospitalizácií oproti roku 2019 o 164-tisíc, v ďalšom roku to už bolo až o 190-tisíc. Podobný bol vývoj aj v prípade operačných výkonov.

„Tieto operácie sa nedarí dobehnúť. Obávam sa, čo nás čaká na jeseň, ak odídu aj nemocniční lekári. Situácia je naozaj katastrofická, tí, čo čakali dva roky, musia čakať ďalej a mnohí sa ani nedočkajú. Takto sa na Slovensku z pacientov stávajú invalidi,“ povedala prezidentka asociácie Mária Lévyová. Zdôraznila, že nejde len o odložené operácie, no pacienti sa nevedia dostať ani k špecialistom. „Pokiaľ nemáte vyšetrenie u špecialistu, tak nedostanete odporúčanie na operáciu. Čakačky sú neúnosné,“ hnevá sa.

Čítajte viac Štát zisťoval, kde chýbajú lekári. Analýza dokázala, že všade

Katarína Kapustová, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin, vysvetlila, že s nasadením všetkých síl sa im podarilo čakanie na operáciu vo väčšine chirurgických odborov skrátiť na prijateľné dva, tri mesiace. „Výnimkou je ortopédia, kde stále evidujeme 1 500 pacientov čakajúcich na operáciu,“ spresnila Kapustová.

Najväčší nemocničný komplex, Univerzitná nemocnica Bratislava, uviedol, že z počtu odložených operácií bolo priebežne zoperovaných približne 60 percent pacientov.

Posunuté na neskorší termín boli len zákroky, ktorých odsun nemal za následok zhoršenie zdravotného stavu pacienta. Bez presunu sa v čase najhoršej pandemickej situácie operovali napríklad rôzne nádory na hrudníkovej chirurgii, gynekológii, urológii a podobne," spresnila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.