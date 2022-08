Koncom augusta sa rozhodne, ako si Schengen poradí s ruskými vízami

Kým Nemecko a tiež Európska komisia odmietajú zastavenie vydávania turistických víz pre Rusov, pobaltské štáty, ako aj Slovensko a Česko sa s názorom Poľska stotožňujú. Európska únia v nadväznosti na inváziu ruských vojsk na Ukrajinu uzavrela vzdušný priestor pre ruské lietadlá. Jej členské štáty však naďalej navštevujú desaťtisíce Rusov vďaka turistickým vízam. S nimi sa môžu voľne pohybovať v schengenskom priestore.

„Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pre ruských občanov obmedzilo vydávanie turistických víz, ktoré sú vydávané len na návštevy príbuzných, za účelom športu, na študijné pobyty a iné,“ ozrejmil hovorca rezortu Juraj Tomaga.

Návšteva Európy je privilégium, nie ľudské právo. estónska premiérka Kaja Kallasová

Podotkol, že už začiatkom marca 2022 Slovensko zrušilo bezvízový režim pre držiteľov ruských diplomatických pa­sov.

Estónska vláda v uplynulom týždni rozhodla, že ruskí občania nebudú môcť od 18. augusta vstupovať do krajiny so schengenskými vízami vydanými Estónskom. Výnimkou budú Rusi, ktorí žijú v Estónsku alebo idú navštíviť príbuzných. Vstupovať do krajiny budú môcť aj ruskí občania s vízami vystavenými inými členskými štátmi únie. „Návšteva Európy je privilégium, nie ľudské právo,“ obhajovala rozhodnutie estónska premiérka Kaja Kallasová.

Čítajte viac Fíni priškrtia tok ruských turistov. Vítajú ich ukrajinskou hymnou

S jej postojom však nesúhlasia viaceré veľké krajiny na čele s Nemeckom. Podľa kancelára Olafa Scholza by zákaz vydávania víz výrazne uškodil ruským disidentom. „Toto je Putinova vojna, preto mám s návrhom problém,“ uviedol.

Tomaga však pripomína, že zmysel má len také riešenie, ktoré bude prijaté všetkým krajinami, ktoré sú súčasťou Schengenu.

„V opačnom prípade budú občania Ruska môcť naďalej cestovať na víza vydané v inej schengenskej krajine,“ spresnil. Dodal, že o tejto téme budú rokovať ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie na svojom najbližšom zasadnutí v Prahe koncom augusta.