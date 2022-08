Gröhling: Chceme dovládnuť zodpovedne, Matovič to nedokáže

Očakával by som, že ostatní dvaja koaliční partneri, Za ľudí a Sme rodina, ponúknu aj nejaké riešenie. Vedia, kde je problém, len sa to boja vysloviť, hovorí v rozhovore pre Pravdu minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Na poslednom stretnutí s OĽaNO dohoda o záchrane vlády nepadla. V SaS trváte stále na tom, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) musí odísť, jeho hnutie tvrdí, že nikam nejde. Nenechali ste si týmto príliš malý manévrovací priestor na vyjednávanie?

Je to požiadavka, ktorá podľa nás vyrieši nasledujúci situáciu až do riadnych parlamentných volieb v roku 2024. My stále chceme dovládnuť, ale chceme to spraviť zodpovedne. A vnímame, že takú zodpovednosť nedokáže dodržiavať pán minister financií, tak máte iba jednu možnosť. Teda, že budeme žiadať jeho odchod.

Odmietate teda vysvetlenia, že ide len o osobný spor lídrov SaS a OĽaNO?

To nie je vôbec o osobnom spore medzi Sulíkom a Matovičom. Slovensko už dva roky zažíva, aj zo strany školstva, najskôr debatu o zatváraní a otváraní škôl, potom o testovaní detí v školách, potom celú situáciu ohľadom vyjednávania o platoch a teraz si myslím, že už stačilo. To si ani školstvo, ani deti, ani učitelia, ani celá spoločnosť nezaslúžia. A je to aj môj názor, ktorý som dlhodobo deklaroval, či už premiérovi, alebo koaličným partnerom.

Ako vnímate kritiku, že to z vašej strany môže byť nezodpovedné, postaviť sa takto radikálne v nejakom spore na určitú stranu. Nemal by múdrejší ustúpiť?

Čo je zodpovedné na traumatizovaní celej spoločnosti? A na ustavičnom míňaní financií nás všetkých na nezmyselné opatrenia, ktoré si jeden deň vymyslíte, druhý deň navrhnete spôsob, akým to realizovať, hoci viete, že sa to nedá, a na tretí deň sa tým pochválite. Čo je na tom zodpovedné? Tu sa míňajú finančné prostriedky, urážajú ľudia od prezidentky, ministrov, odborníkov, novinárov, ale aj celej spoločnosti. Čo je zodpovedné na tom, ako funguje táto spoločnosť ostatné mesiace? My za školstvo vnímame ozaj veľmi výrazný posun správania aj žiakov. Celú situáciu musíme preto riešiť pre niekoho radikálnou, no podmienkou.

Najbližšiu sobotu sa máte stretnúť opäť. Čo od toho očakávate? Položíte funkcie?

Očakával by som nejaké riešenie zo strany koaličných partnerov. Aby tí dvaja koaliční partneri tiež vyjadrili svoj názor. Vyzývať nás, aby sme odišli až po zime, alebo pána Sulíka, aby odišiel až po zime? Strana Za ľudí by mala vyzývať niekoho iného, aby sa upokojila situácia. Vedia, kde je problém, len sa to boja vysloviť.

Narážate aj na Borisa Kollára (Sme rodina)? On tiež dáva v spore ruky preč, odkazuje, že si to máte vyriešiť.

Zadefinovanie celej situácie, ktorú pomenoval pán Kollár, bolo veľmi trefné (Myslí tým Kollárovo vyjadrenie: „Získali sme mandát od ľudí a mali by sme ako koalícia pracovať pre ľudí“, pozn. red.). Treba, aby sme si to všetci uvedomili a na základe toho robili ďalšie kroky.

To je však dosť negatívny scenár. Ako sa pri ňom pripravujete na odchod z ministerstva? Mohli by vám vyčítať, že nie je správne opustiť rezort práve v čase, keď nemáte dotiahnuté reformy.

Vyčítať to budú môcť pánovi ministrovi financií Igorovi Matovičovi a hnutiu OĽaNO, ktoré uprednostní osobný záujem jedného človeka a to, aby bol prilepený na stoličke, pred záujmom celej spoločnosti. My budeme pracovať do posledného dňa, budeme sa zodpovedne snažiť nachystať všetky potrebné opatrenia a iné náležitosti, ktoré máme, či už v rámci reformy, alebo stabilizačných príspevkov, podporných opatrení. Zvyšok bude zodpovednosť tej koalície, ktorá bude ďalej vládnuť.

V priebehu svojej funkcie ste veľakrát hovorili, že ste hrdý na svoj tím. Mnohých ste na ministerstvo dotiahli po svojom príchode. Myslíte, že keď skončíte, odídu a zmaria sa vaše reformné plány?

Za každé reformné opatrenie sa potrebujete postaviť váhou ministra. Ako sme presadzovali opatrenia v oblasti regionálneho školstva, základných, stredných škôl, ako sa vyvíjali opatrenia v oblasti vysokých škôl. Všetci, aj verejnosť, sme zažívali tie tvrdé vyjadrenia, že to musíte ustáť z pozície ministra. Všetky opatrenia, ktoré s odborníkmi, s ktorými pracujem, navrhujeme, budú úlohou ďalšieho ministra, ktorý tu bude. Ako sa stotožní s návrhmi, ako sa za ne postaví, či tie opatrenia dokáže zrealizovať. A či ich zmení, alebo sa postaví k školstvu, ktoré sme nastavili na 21. storočie, tak, že opatrenia nedotiahne, ale, naopak, ich zastaví alebo bude posielať naspäť do minulosti.

Viete si predstaviť, kto by mohol byť vaším dôstojným náhradníkom?

Od začiatku som si povedal, že na túto otázku nebudem odpovedať. Nepoviem vám jedno meno ani viacero mien. Chceme pokračovať ďalej, chceme dotiahnuť naše rozpracované reformné kroky.

Ak podáte demisiu a vrátite sa do parlamentu, hlasovali by ste za odvolanie Matoviča?

Je úplne nelogické, keď požadujem, aby pán minister financií odstúpil, aby som potom, keď budem sedieť v parlamente, nehlasoval. Áno, môžeme debatovať o tom, kto ho podá, ako ho podá, to budeme riešiť v parlamente. Pocitovo som pripravený.

Ak od septembra bude pokračovať menšinová vláda, prijímanie rozhodnutí bude závisieť aj od podpory poslancov SaS. Plánujete robiť v parlamente obštrukcie?

Ešte sa k tomu nechcem definitívne vyjadrovať, kým nezasadol náš klub. V každom prípade sme veľmi jednotní v tom, aká opozícia budeme. Budeme tvrdá opozícia, nemôžeme byť mäkká. A naše fungovanie si viete predstaviť už len z toho, ako sme reagovali doteraz na prichádzajúce návrhy a koľko pripomienok a pozmeňujúcich návrhov sme k nim predkladali.

