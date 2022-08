Záchranári pomáhali v Malej Fatre turistovi po nepriamom zásahu bleskom

Z Domu HZS v Štefanovej odišli turistovi na pomoc štyria profesionálni záchranári terénnym vozidlom ku Chate na Grúni. „Keďže búrka neustávala, pokračovať na hrebeň medzi Poludňový grúň a severný vrchol Stien bolo nebezpečné a riskantné. Záchranári čakali na zlepšenie podmienok. O súčinnosť požiadali aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) zo Žiliny, ktorá čakala na základni rovnako na zlepšenie poveternostných podmienok,“ uviedla HZS.

Neskôr so záchranárom HZS a lekárkou VZZS smerovala ku severnému vrcholu Stien. „Skupinka turistov, ktorá sa nachádzala pri postihnutom v čase najintenzívnejšej búrkovej činnosti, na odporúčanie záchranárov HZS opatrne preniesla turistu pod exponovaný hrebeň na bezpečnejšie miesto. Tu prečkali do príchodu zdravotnej pomoci. Po vyzdvihnutí vrtuľníkom pacienta transportovali do nemocnice,“ priblížila HZS.