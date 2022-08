Prvé Slnko, za ním jadro. Slováci sú pre odklon od fosílnych palív ochotní aj priplácať

Ak by si obyvatelia mohli vybrať zdroj, ktorý je podľa nich najdôležitejší pri úspešnom prechode na energetiku s minimálnym množstvom emisií skleníkových plynov, zvíťazili by slnečné elektrárne. Jadrové elektrárne by skončili na druhom a veterné na treťom mieste. Zároveň jadrovú energiu vníma za veľmi bezpečnú alebo skôr bezpečnú až 60,6 % populácie, v roku 2015 to bolo 45,2 %.