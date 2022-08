Opozícia ruší odvolanie Matoviča. Dôvodom je Sulíkov plán

O dva týždne Slovensko oslávi 30 rokov odvtedy, čo bola prijatá ústava. Ak sa na slovenskej politickej scéne nič nezmení, v rovnaký deň príde vláda o štyroch ministrov. Rekonštrukciu bude mať po druhý raz v rukách premiér Eduard Heger (OĽaNO). Zatiaľ sa však žiadna zo strán trojkoalície nehrnie do riadenia rezortov, ktoré zostanú po SaS.

Jediné, čo by podľa liberálov mohlo tento scenár zvrátiť, je odchod ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vyhlásil, že nevidí žiaden priestor, aby ustúpili zo svojej požiadavky na odchod predsedu OĽaNO z vlády. Snahou SaS je pokračovanie v koalícii, no nie za prítomnosti Matoviča.

Financmajster je však presvedčený, že na svojej stoličke zotrvá. Jeho pozíciu by tak mohlo ohroziť jedine odvolanie v parlamente. Práve o to sa chceli pokúsiť poslanci z Republiky. „Začneme s tým koncom augusta, keď budú ľudia späť z dovoleniek. Naším zámerom je, aby sa Igor Matovič odvolával začiatkom septembra,“ uviedli.

Strana Hlas tvrdí, že sa bude iniciatívou zaoberať, keď bude aktuálna. Podľa slov hovorkyne Patrície Medveď Macíkovej ich zatiaľ s týmto zámerom nikto neoslovil.

Odídenci z extrémistickej ĽS NS verili, že zber podpisov na odvolanie Matoviča prebehne bez problémov. No Republika má v parlamente len piatich poslancov, pričom na zvolanie mimoriadnej schôdze treba podpisy aspoň od 30 zákonodarcov.

Plány im prekazil líder Smeru Robert Fico, keď oznámil, že Matoviča sa odvolávať nechystá. Podotkol, že jeho koniec na poste ministra financií by znamenal návrat SaS do vlády. Tento scenár mu prekáža viac ako OĽaNO.

„Vy si myslíte, že my sme nejaké malé deti, že nás Sulík považuje za idiotov, že my zajtra odvoláme Matoviča a Sulík sa víťazoslávne vráti do vlády?“ vyhlásil Fico. Tvrdí, že „chce postupovať takticky a nechce sa podieľať na riešení vnútrokoaličných sporov“.

„Oni nevedia vyhnať Matoviča, tak sa obrátia na opozíciu, aby urobila špinavú robotu, odvolajú Matoviča a Sulík s obludou Kolíkovou sa vrátia naspäť do vlády,“ dodal. Argumentom proti odvolávaniu je aj fakt, že Matovič už jedno odvolávanie ustál. Konalo sa minulý rok a za jeho porúčanie sa z vlády hlasovalo 51 zákonodarcov, pričom na odvolanie člena vlády treba minimálne 76 hlasov.

Na druhej strane, dnes je situácia iná a všetko nasvedčuje tomu, že minister financií by už svoju pozíciu až takú istú nemal. Dôvodom je hroziaci odchod SaS z koalície. Myšlienku, že by liberáli v parlamente hlasovali za jeho odvolanie, nedávno pre Pravdu pripustil aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Ak by teda za jeho odchod z funkcie zdvihli ruku poslanci SaS, spolu s opozíciou by mali 72 hlasov. O Matovičovom osude by rozhodovali Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kuffovci, odídenci z OĽaNO či nezaradení Tomáš Valášek a Miroslav Kollár.

Kto povalil Radičovej vládu?

Liberáli sa zo svojej pozície uhnúť nechystajú aj napriek tomu, že strana Za ľudí vyzýva ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby odišiel z vlády až po zime. V strane Za ľudí chcú, aby liberáli zostali a pomohli Slovensku prejsť podľa nich najhorším obdobím, aké Európska únia počas svojej existencie zažila. SaS slovami hovorcu Ondreja Šprláka vyzýva Igora Matoviča, aby svojimi klamstvami prestal škodiť rokovaniam o obnovení štvorkoalície.

Podľa Sulíka si líder OĽaNO prispôsobuje realitu tak, ako sa mu zachce. „Namiesto toho, aby úprimne priznal, že nezvláda svoju funkciu a odstúpil, klame a zavádza. Neplatí to len pri jeho slovách, že sme mohli vetovať jeho nezmyselný nápad, hoci predtým tvrdil presný opak, ale potvrdzuje sa to aj pri jeho výrokoch z roku 2011,“ povedal šéf SaS.