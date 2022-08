V obciach sa hľadá voda. Studne sú suché a cisterny nestíhajú

Viaceré obce sú odkázané na dopĺňanie pitnej vody cisternami. Do vodojemu v obci Dlhé Stráže ju vozí Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť. V dedine žije vyše 600 obyvateľov a podľa starostky Zdeny Jurčíkovej zatiaľ výrazné obmedzenia nepociťujú.

Cisterna s vodou prichádza do obce v spišskom regióne od začiatku júna takmer s dennou frekvenciou. Vodári dopĺňajú do miestneho vodojemu asi 40 percent vody, čo sú približne dve cisterny. Starostka odhaduje, že sa tu dosiaľ otočilo asi 80 až 90 cisterien.

Večer ju vypínajú, nie všade

Od minulého utorka platí v obci regulačný stupeň číslo 1. „To znamená, že voda sa zastavuje od ôsmej hodiny večer až do šiestej hodiny ráno," priblížila Jurčíková. Týka sa do najmä domov vo vrchnej časti obce, aj to nie všetkých. Voda v nočných hodinách netečie asi v desiatich domácnostiach. „Do ôsmej hodiny večer riadne fungujú, umývajú sa i perú," dodala.

Súvisí to so smerovaním vody z dvoch vodných zdrojov, ktoré zásobujú obec. „Pokiaľ ide o zdroj z ľavej strany obce, tak tam ľudia vôbec nepociťujú, že nemajú vodu," podotkla starostka. V tomto prípade sa voda zavrieť nedá, pretože smeruje priamo do vodovodu. „V druhom prípade ide voda cez vodojem, a ten sa uzatvára,“ vysvetlila.

Mimoriadnu situáciu vyhlásili v obci 14. júla. „Viem, že v okrese Levoča má problém viacero samospráv, no zatiaľ tam nevyhlásili mimoriadnu situáciu," povedala Jurčíková. Takúto situáciu zažívajú v obci po prvýkrát. „Pevne verím, že sa tým budú kompetentní zaoberať, aby týmto obciam aj pomohli," zdôraznila. Dodala, že v mnohých prípadoch chýbajú peniaze na potrebné investície na vybudovanie a rozvoj vodovodov. V neľahkej situácii sú podľa nej najmä tie samosprávy, ktoré majú vlastné vodné zdroje. Riešením by podľa nej mohlo byť rozšírenie a prepojenie vodovodov napojených na veľký vodný zdroj, ako je napríklad Liptovská Teplička.