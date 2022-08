Obvinení Kuffovci tvrdia: My sme obete

Zablokovali mu cestu, vliezli do auta, bili ho a vyhrážali sa mu smrťou. Takto opísal incident farmár z Kežmarku s Kuffovcami, ktorí tiež podnikajú v poľnohospodár­stve. „Odmietam, že by sme sa my s niekým bili alebo sa niekomu vyhrážali,“ povedal na tlačovej besede poslanec v parlamente Filip Kuffa. Ten je spolu s otcom Štefanom členom strany Život pod vedením poslanca Tomáša Tarabu a do parlamentu sa dostali na kandidátke ĽS NS.

Ku konfliktu malo dôjsť vlani 6. júla na ceste neďaleko smetiska pri Kežmarku. Kuffovci podľa polície slovne aj fyzicky napadli iného farmára Radoslava Ksiažeka. Ten mal vraj tvrdiť, že Kuffovci v sporoch o pôdu používajú mafiánske praktiky, čo mu veľmi rázne vraj až fyzicky vytkli.

„A že keď s tým neprestanem a keď prídem ešte raz do tej oblasti, do toho sporného pozemku, tak že ma odstrelia a potom povedal, že keď s tým neprestaneme, tak prídu na dvor a postrieľajú nás všetkých. No a do toho všetkého mi Filip chytil nohy v oblasti členkov a Štefan Kuffa ma udieral do oblasti slabín,“ popísal farmár.

Ďalší synovia výtržníci

Filip Kuffa incident interpretuje inak. „Pán Ksiažek bol drzý a agresívny celý čas. Môjho brata strčil tak, že bol práceneschopný,“ povedal. Kuffa hovorí, že skutok sa stal v čase, keď ani on ani jeho otec neboli na údajnom mieste činu. On sám bol podľa vlastných slov v Bratislave a jeho otec Štefan v Nemecku.

Údajnému vyhrážaniu predchádzal dva dni predtým konflikt na spornom poli, kedy Kuffovci vlastnými telami bránili traktoristovi v práci. Ešte v ten deň mali poľnohospodársky dvor konkurenčnej firmy navštíviť iní dvaja synovia Štefana Kuffu – Marek a Rafael.

Rozhnevaní pre stret na poli, kde sa traktorista vraj pokúsil zabiť členov ich rodiny, tohto traktoristu napadli. Podal na nich trestné oznámenie a Mareka Kuffu následne obvinil zo zločinu lúpeže a z prečinu výtržníctva, a Rafaela Kuffu z prečinu výtržníctva.

Spor na poli a neskôr aj na poľnohospodárskom dvere však boli zachytené aj na videozáznamoch, ktoré zverejnil portál Aktuality.

U Žilinku neuspeli

Ksiažek vzájomný konflikt nahlásil polícii a na Kuffovcom podal trestné oznámenie. Poslanci Štefan Kuffa so synom Filipom boli následne na konca decembra 2021 obvinení z prečinu nebezpečného vyhrážania. Spoločne s nimi čelí obvineniu aj Gregor Kuffa, na ktorého pozemku malo k útoku dôjsť.

Polícia prípad veľmi komentovať nechcela. „V uvedenej trestnej veci je stále vznesené obvinenie, kde ku konkrétnym osobám sa nebudeme vyjadrovať. Naďalej prebieha vyšetrovanie, sú vykonávané procesné úkony, z dôvodu aby nedošlo k ich zmareniu nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Kuffa tvrdí, že trestných oznámení na nich bolo už zo strany rovnakého konkurenta podaných viacero. „Toto obvinenie, ktoré bolo voči nám vznesené, nepokladám za nič iné ako politicky vykonštruované. A dávam si to do súvislosti aj s tým, že v komunálnych voľbách za stranu Život idem za Prešovský kraj kandidovať za župana,“ napísal Kuffa 1. augusta na sociálnej sieti. Kandidatúry sa ani napriek obvineniu vzdať neplánuje.

Rodina Kuffovcov sa preto snažila o zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia prostedníctvom generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten môže vďaka paragrafu 363 Trestného poriadku rozhodnutie polície zrušiť, ak ho vyhodnotí ako nezákonné. U Žilinku ale Kuffovci nepochodili.

„Návrhu na zrušenie právoplatného uznesenia o vznesení obvinenia v spojení s uznesením dozorového prokurátora generálny prokurátor nevyhovel, pretože nezistil žiadne dôvody na zrušenie napádaného uznesenia,“ uviedla na začiatku augusta hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Poslanci tak ostali naďalej obvinení.

Spory o pôdu

Dôvodom konfliktu mali byť dlhodobé konflikty o vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov v katastri obce. „Ten prezentovaný konflikt medzi mojim bratom a firmou Heba spočíva v tom, že táto firma si neoprávnene nárokuje na dotácie na naše pozemky,“ vysvetlil Filip Kuffa. „Ak tvrdia, že mali na pozemky právny nárok, klamú. Domnievam sa, že sfalšovali nájomné zmluvy,“ uviedol.

„My sa nevieme dostať na vlastnú pôdu. Zákon sa menil ale realita je stále tá istá,“ zdôraznil Filip Kuffa. Napadnutý farmár mal byť zamestnancom popradskej spoločnosti Heba, ktorú vlastní Henrieta Bagoňová. Gregor Kuffa vlastní podľa vlastných slov len 16 hektárov, s nájomnými zmluvami vraj obrába necelých 100 hektárov.

Naopak firma Heba podľa neho vlastní až 129 hektárov pôdy a ešte dva krát viac údajne obhospodaruje. „Je to skupina zlodejov a subvenčných podvodníkov, ktorí roky v našom chotári okrádali vlastníkov pozemkov,“ tvrdí Filip Kuffa.

Podľa neho sa mala vyhrážania opakovane dopúšťať naopak opačná strana sporu. „Čo som počul, tak táto firma likvidovala obdobným spôsobom a vyhrážaním sa smrťou viacerých,“ napísal na začiatku augusta na sociálnej sieti.