Najskôr sestry, potom lekári. Štát predstavil ponuku vyšších platov, prerátal ich osobne Matovič

Vyhlásil, že na platy zdravotných sestier zatiaľ vyčlenil 200 miliónov eur navyše. Spresnil, že podľa aktuálneho nastavenia mzdového automatu by na budúci rok zdravotné sestry v nemocniciach dostali v priemere 112 eur navyše. „Na základe tejto zmeny dostanú v priemere o 366 eur na hlavu viac,“ vypočítal Matovič.

Vláda chce zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám zvýšiť základný koeficient ich platu z 0,89 na ekvivalent priemernej mzdy v hospodárstve. Zohľadňovať chce aj dĺžku praxe. To znamená, že o každý odpracovaný rok sa zvýši mzda sestry v nemocnici o percento priemernej mzdy, no najviac o 20 percent.

Návrh však zatiaľ nie je definitívny a má byť predmetom verejnej diskusie. „Prosím zdravotné sestry, aby sa na to pozreli bez emócií,“ uviedol Matovič. Dúfa, že ak mu zdravotné sestry ponuku odsúhlasia, tak zákon aj napriek hroziacej menšinovej vláde prejde a platy sa od budúceho roka zvýšia. Zároveň sa im poďakoval, že sa nevyhrážali výpoveďami a neprotestovali. „Neulakomili sa na to, že by hrozili výpoveďami a to je veľmi cenné,“ vyhlásil Matovič.

Za sestry so štátom rokovala poslankyňa Monika Kavecká (OĽaNO), ktorá je zároveň aj predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek.

Zdravotné sestry tvoria podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) približne 50 percent odborného personálu v nemocniciach. Aj to je podľa neho dôvod prečo sa štát najskôr snaží vyriešiť ich platy.

„Rovnako pristupujeme aj k platom lekárov a takisto máme rozpracované platy záchranárov, sanitárov, praktických sestier a všetkých iných odborností“, podotkol Lengvarský. Priblížil, že celkovo v slovenskom zdravotníctve pracuje celkovo 28 odborných povolaní.

Lengvarský ostatným zdravotníkom prisľúbil, že otázka navýšenia ostatných zdravotníckych pracovníkov bude „vyriešená do pár týždňov“.

„Nemusia sa báť ani záchranári, ani praktické sestry, ani sanitári ani ďalší. Sestry tvoria gro personálu v nemocniciach, tak tie riešime ako prvé,“ podotkol Lengvarský. Zvýšenie by podľa neho mohlo priniesť návrat sestier z iných krajín či iných odvetví.

Nástupný minimálny plat sestry pri odbornej pracovnej činnosti sa tak podľa Matoviča zvýši o 20 percent. Sestry s 20-ročnou praxou by dostali o 46 percent viac ako dnes.

„Zvyšujeme nároky na vedenie nemocníc, aby zdravotným sestrám minimálne vyplatili a garantovali viac,“ vyhlásil Matovič.

Koeficienty platov sestier, teda minimálny plat, sa od jeho zavedenia podľa Matoviča menili len minimálne a preto sa inšpiroval Českom. Chce aby slovenské zdravotníctvo bolo konkurencie schopné. Slovenskej zdravotnej sestre sa podľa neho viac oplatí pracovať v Čechách. No aj napriek týmto avizovaným zmenám by mali zdravotné sestry na Slovensku vo finále stále nižšie platy ako české kolegyne.

Lengvarský vysvetlil, že cez koeficienty môže štát zvyšovať platy len v ústavných zdravotníckych zariadeniach. „Ambulantný sektor je väčšinou privátny a o platoch rozhodujú zdravotné poisťovne,“ spresnil. Lengvarský prisľúbil, že v budúco ročnom rozpočte na zdravotníctvo by sa mali nájsť peniaze aj pre ne.

Ambulancie zatiaľ nedostanú nič

Zdravotnícky analytik Martin Smatana upozorňuje, že štát by mal myslieť aj na sestry v ambulantnej sfé­re.

„Ambulancie síce nemajú v zákone garanciu navýšenia, ale v praxi to funguje tak, že sa zoberie navýšenie ako keby robili v nemocnici a očistí sa to o príplatky. Teda napríklad nočné, ktoré v ambulanciách nemajú a tá suma sa dá do rozpočtu na ambulantnú sféru,“ ozrejmil zdravotnícky analytik Martin Smatana. Vysvetlil, že pomer miezd medzi nemocnicami a ambulanciami je približne na úrovni 100 : 35 až 40.

„Čiže ak sa navýšili v rozpočte mzdy v nemocniciach napríklad o 100 miliónov eur, do ambulancií sa alokovalo niekde okolo extra 35 až 40 miliónov eur,“ spresnil.

Zdôraznil, že krajiny s najlepšími výsledkami zdravotnej starostlivosti, medzi ktoré patrí napríklad Holandsko alebo Nórsko, sú postavené na silnej ambulantnej sfére.

„Čím efektívnejší a kvalitnejší ambulantní lekári sú, tým má krajina menej odvrátiteľných hospitalizácií, menší tlak na nemocnice, nižšiu záťaž sociálneho a zdravotného systém a lepší zdravotný stav populácie,“ podotkol analytik Smatana.

Upozorňuje však, že Slovensko má ambulantnú sieť v rozklade. „Sme šiesty najhorší v Európe v liečiteľnej úmrtnosti a dosahujeme štvrtý najvyšší počet odvrátiteľných hospitalizácií,“ uviedol. Doplnil, že 30 percent pacientov po návšteve všeobecného lekára ide k špecialistovi, pričom tento pomer je na západe niekde okolo 5 až 10 percent.

„Veľká časť ambulantnej siete je nenaplnená. Ambulantné pohotovostné sa rozpadajú a pacienti aj preto zbytočne zahlcujú nemocnice. Ambulantný sektor proste kolabuje a ruka v ruke s tým ide aj nemocničný sektor,“ dodal.

Lekári sú na rade v piatok

O vyššie platy však na Úrade vlády bojujú aj lekári. Ďalšie stretnutie Lekárskeho odborového združenia sa uskutoční v piatok.

Posledné vyjednávanie, ktoré sa konalo minulý týždeň, trvalo päť hodín. Následne zo starej budovy Úradu vlády vyšli zástupcovia Lekárskeho odborového združenia. S premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a ministrom financií Matovičom ohlásili, že definitívna dohoda padne tento týždeň.

Podľa ministra Lengvarského však všetko závisí od reakcie Lekárskeho odborového združenia a od toho, koľko času im bude trvať preštudovanie ponuky.

Podľa ministerstva zdravotníctva aktuálne chýba takmer 4 500 zdravotníkov. V zdravotníckom systéme je o 2 200 menej sestier, ako by ich bolo treba, lekárov chýba zhruba 1 300.