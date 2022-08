Krajniak by o druhom pilieri hovoril inak, ak by nebol ministrom, tvrdí investičný analytik

Pred letnými prázdninami vyšli zo stredných a z vysokých škôl tisícky mladých ľudí, ktorí by v prvom zamestnaní či pri založení živnosti alebo vlastného podniku nemali zabudnúť na vstup do II. piliera a uvažovať by mali aj nad tretím - kvôli budúcim lepším dôchodkom. Ten druhý čaká viacero zmien. Nad jednou, ktorú považujú odborníci za dôležitú, a to automatický vstup pre mladých ľudí, však ministerstvo práce váha.