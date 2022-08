OĽaNO má SaS ponúknuť viacero návrhov, Kollár by ich na mieste Sulíka zobral

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) ani ďalší predstavitelia vlády ich zatiaľ nešpecifikovali. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár však poznamenal, že na mieste lídra SaS Richarda Sulíka by návrhy zobral. Kollár s premiérom apelujú na stabilitu vlády.

Predseda parlamentu podotkol, že riešenie nestojí na Sme rodina ani na strane Za ľudí. „Už nejde o egá a ani o nich dvoch, tu ide o Slovensko,“ povedal na margo sporu lídrov SaS Richarda Sulíka a OĽaNO Igora Matoviča. „Sú to lídri politických strán, strán rozumu, tak nech ten rozum majú,“ podčiarkol. Upozornil na aktuálnu ekonomickú a energetickú krízu.

OĽaNO podľa slov Kollára prichádza s množstvom návrhov riešení a mechanizmov, ktoré chce SaS ponúknuť. Na Sulíkovom mieste by ponuku zobral, no bližšie ju nešpecifikoval. V súvislosti s odchodom Matoviča z vlády poznamenal, že ak by premiér následne nepoložil funkciu, vláda by mohla byť funkčná. Upozornil pritom, že po jeho odchode z vlády by sa spor len preniesol do parlamentu. Podotkol tiež, že nemôže mať jedna strana opakovane podobnú požiadavku.

Premiér si nemyslí, že sobotné rokovanie bude finálne. Verí však, že partneri si uvedomujú svoju zodpovednosť. Iný scenár, ako zotrvanie štvorkoalície, nepripúšťa. Na otázky o rekonštrukcii vlády odpovedal, že výmeny na postoch znamenajú aj spomalenie procesov. „Vláda potrebuje byť stabilná, na tom intenzívne pracujem. Budem robiť všetko pre to, aby som stabilitu občanom poskytol a aby som stabilitu poskytol aj v parlamente,“ uviedol.

Zopakoval, že na rokovanie príde s viacerými návrhmi na riešenie, keďže SaS zatiaľ nepriniesla návrh novej koaličnej zmluvy. Na margo požiadavky SaS na odchod Matoviča z vlády poznamenal, že ani jej naplnením by parlamentná matematika nevychádzala. Nepovedal však, či by v prípade odchodu Matoviča z vlády opustilo koalíciu hnutie OĽaNO alebo by on ako premiér podal demisiu.

SaS v súvislosti s pokračujúcou koaličnou krízou v piatok uviedla, že ju mrzí, že koaliční partneri prichádzajú na rokovania iba s formálnymi návrhmi, namiesto toho, aby brali ich podanie demisie s plnou vážnosťou.

„Hnutie OĽaNO ignorovalo, keď sme Igora Matoviča varovali, že naša trpezlivosť nie je nekonečná. Taktiež ignorovali fakt, keď som ministra financií v prítomnosti Eduarda Hegera varoval, že zažije fiasko, ak prelomia s fašistami veto prezidentky. Teraz predstavitelia OĽaNO ignorujú našu požiadavku na odchod Igora Matoviča a namiesto toho prichádzajú s nefunkčnými návrhmi fungovania koalície, ako sú napríklad tresty za útoky. Je to pritom Igor Matovič, ktorý na druhý deň po rokovaniach začal s útokmi dokonca aj na megainvestíciu Volvo a ktorý po paktovaní s fašistami a rozvrate verejných financií, na rozdiel od nás, je stále prilepený na svojej stoličke. Krok späť preto pre nás je opcia,“ uviedol v stanovisku predseda SaS Richard Sulík.

Požiadavkou SaS je podľa podpredsedu strany a ministra školstva Branislava Gröhlinga koalícia bez Igora Matoviča. „Ak je prioritou našich partnerov Slovensko, očakávam, že si pred zajtrajším rokovaním dajú na misku váh odchod štyroch ministrov SaS z vlády vs funkcia pre Igora Matoviča. Znamenalo by to odchod tých, ktorí presadzujú reformy v súdnictve, školstve, riešia energetickú krízu či kvalitne zastupujú našu krajinu v zahraničí. Náročné chvíle vyžadujú ťažké rozhodnutia a ja verím, že takéto rozhodnutie príde aj od predstaviteľov OĽaNO," povedal člen vyjednávacieho tímu Branislav Gröhling.

Čaputová: Patová situácia nesmie pokračovať

Vládnu krízu treba vyriešiť čo najskôr. Predstavitelia koalície by mali nájsť riešenie, ktoré bude znamenať, že patová situácia už nebude pokračovať. Vyhlásila to v piatok prezidentka Zuzana Čaputová.

Deklarovala, že bude plniť svoju úlohu pri strážení ústavných hraníc. „Ak sa naplnia avizované kroky o demisii, tam je úloha prezidenta úplne jasná, keďže vymenúva členov vlády na návrh premiéra,“ uviedla Čaputová.

Dodala, že je v kontakte s jednotlivými predstaviteľmi inštitúcií a vlády. V súvislosti so situáciou apeluje na vyriešenie vládnej krízy a upozornila na blížiace sa ťažké časy a vyzdvihla potrebu stabilnej a funkčnej vlády.

V sobotu by sa malo uskutočniť ďalšie rokovanie predstaviteľov vládnych strán na riešenie krízy. Tá sa vyostrila po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).

SaS a OĽaNO sa následne obviňovali zo spolupráce s fašistami a z klamstiev. SaS vypovedala koaličnú zmluvu a požaduje odchod Matoviča z vlády. OĽaNO to odmieta. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) avizoval, že navrhne partnerom zmenu koaličnej zmluvy. Dúfa, že SaS urobí krok späť.