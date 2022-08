Herec Richard Stanke: Matovič nech skončí. A súčasná vláda pokračuje

Prečo žiadate odstúpenie Igora Matoviča z funkcie?

Pretože si nemyslím, že je tým najvhodnejším kandidátom na ministra financií. Celý čas dokazuje, že je veľmi kontroverzným človekom a na to, aby fungoval v takejto koalícii, nemá vnútorné nastavenie na dohodu a kompromisy. Myslím si, že aby sme predišli predčasným voľbám a návratu Fica a fašistov, by bolo zodpovedné, keby sa súčasní vládni predstavitelia zachovali štátnicky a dokázali dovládnuť do konca volebného obdobia. Pán Sulík je podľa mňa menej nevyspytateľný politik ako pán Matovič, preto aj bola táto výzva adresovaná práve ministrovi financií.

Je teda podľa vás správne, že strana SaS žiada Matovičovo odstúpenie?

To už nejdem komentovať. Vidíme, že to nemá cestu nejakej dohody. Samozrejme, že pán Sulík sa asi nie vždy správa úplne ideálne, ale to nechcem hodnotiť ani komentovať. Je to na nich, aby nedošlo k pádu vlády a k predčasným voľbám. Ide o to, že sme chceli vyslať signál, že existujú občania, ktorým na tom záleží a nie je im jedno, či sa vráti Robert Fico do nejakého ministerského kresla.

Čítajte viac Matovič: Štát som ja

Je podľa vás premiér Eduard Heger dostatočne aktívny v riešení tejto situácie?

Neviem, aké má možnosti, keďže je členom OĽaNO. Nevidím do týchto zákulisných vecí. Neviem vám teda povedať, či vyvíja nejaký tlak na Matoviča alebo na druhú stranu. Z postu premiéra asi robí, čo sa dá, aj keď by asi bolo prijateľnejšie, keby bol trochu razantnejší.

Aké by bolo ideálne riešenie tejto krízy? Ako by to malo vyzerať po prípadnom Matovičovom odstúpení?

Hnutie OĽaNO by si malo nájsť nového ministra. Nemusí byť priamo z OĽaNO, mal by to byť v prvom rade odborník. Môže to byť prípadne aj nezávislý človek. Hlavné je, aby pokračovala súčasná vláda. Pán Matovič je aj naďalej predsedom hnutia a stále môže mať dosť veľký vplyv na to, čo sa bude diať vo vláde.