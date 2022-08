Rokovanie o platoch lekárov sa vyostrilo: Na Matovičovu ponuku reagujú hrozbou hromadnej výpovede

Igor Matovič (OĽANO) predstavil návrh zvýšenia platov lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach, informovala v piatok podvečer agentúra TASR. Lekárom bez atestácie by sa mal koeficient minimálnej mzdy zvýšiť z 1,25 na 1,4-násobku priemernej mzdy. Pri lekároch s atestáciou má koeficient zostať rovnaký, a to 2,3-násobku priemernej mzdy. Pri oboch sa majú platy odvíjať aj od odpracovaných ro­kov.

Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) P. Visolajský: Samotné mzdy problém slovenských nemocníc nevyriešia, potrebujeme zastabilizovať personál na Slovensku

Koeficient by sa mal pri lekároch s atestáciou aj bez nej zvýšiť za každý odpracovaný rok o 0,01-násobku priemernej mzdy, zvyšovalo by sa za prvých 20 odpracovaných ro­kov.

Základné platy majú stúpnuť i záchranárom. Koeficient minimálnej mzdy by sa im mal zvýšiť z 1,05 na 1,08-násobku priemernej mzdy. Ich platy sa majú odvíjať tiež od odpracovaných ro­kov.

Visolajský však po ukončení rokovaní na Úrade vlády skonštatoval, že iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje.

Šéf rezortu financií tiež poukázal na mzdový automat, podľa ktorého by sa v budúcom roku mali všetkým zdravotníkom zvýšiť platy o 6,88 percenta. „Priemerný plat lekára v ústavnej zdravotnej starostlivosti dosiahne 4000 eur v hrubom,“ povedal.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) podotkol, že okrem zvýšenia miezd sa budú zaoberať aj ďalšími požiadavkami lekárskych odborárov. „Nie všetky kroky, ktoré treba urobiť, je možné urobiť skokovo. Na veľa veciach sa v súčasnosti pracuje. Môžem sľúbiť za seba a ministerstvo zdravotníctva, že tie kroky vykonáme čo najrýchlejšie,“ do­dal.

Vo štvrtok (18. 8.) predstavili i zvýšenie platov sestrám v nemocniciach. Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov. Má to byť predmetom verejnej diskusie.

