Matovič: Sulík je posadnutý nenávisťou voči mne. Bude škodiť

VIDEO: Igor Matovič o Richardovi Sulíkovi. O nenávisti, útokoch, vyhláseniach o chaose, správaní sa na vláde, aj o treťom skalpe.

„Dnes je 46. deň, keď Richard Sulík molestuje celé Slovensko so svojou osobnou nenávisťou voči mne. Ja voči nemu necítim, priznám sa, že nič. Niekedy to bolo priam priateľstvo, niekedy pocit takého talianskeho priateľstva, ale dnes mi je, prepáčte, ukradnutý, ale z jeho strany cítim len a len nenávisť a doslova mám pocit, že to je posadnutosť nenávisťou voči mne,“ povedal Matovič.

Matovič sa posťažoval, že sa o ňom hovorí, že útočí na SaS, ale naopak, počas tých 46. dní zaznamenal stovky útokov zo strany SaS voči OĽaNO. „Na toto rokovanie sme doniesli dva šanóny plné útokov od strany SaS voči nám,“ povedal. Myslíte si, že človek, ktorý sa chce dohodnúť, príde pred novinárov a povie o OĽaNO, „že to je strana, kde ministraom sa stal ten, kto išiel okolo“, kladie rečnícku otázku Matovič.

Šéf OĽaNO uviedol, že zvyšné vládne strany idú do menšinovej vlády, a doplnil, že ak sa Sulík nechá ovládať nenávisťou k nemu, tak bude v opozícii ubližovať tejto vláde i Slovensku.

Dni, ktoré zostávajú do konca augusta, už ničomu nepomôžu, tvrdí Matovič. „Richard Sulík na konci ďalšiu protikorupčnú vládu povalí a bude to jeho tretí skalp,“ uviedol šéf OĽaNO a minister financií.

