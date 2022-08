Premiér Heger pre Pravdu: Matoviča ani Sulíka neodvolám. To je ako streliť si do obidvoch nôh

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) stále verí, že ďalší týždeň rokovaní by v piatok, keď sa má opäť koalícia stretnúť za účelom vyriešenia vládnej krízy, SaS zareaguje na podľa neho férovú a ústretovú ponuku zmien vo fungovaní koalície a ustúpi zo svojho ultimáta. Hoci by tomu radšej predišiel, na druhej strane je Heger ochotný aj vymeniť stoličky ministrov a Igor Matovič by sa tak mohol stať ministrom hospodárstva. Sľubuje, že sa cez týždeň budú ministri zaoberať nielen sebou, ale aj opatreniami na zvládnutie zimy v čase energetickej krízy.

Predseda vlády Eduard Heger pre Pravdu o koaličnej aj energetickej kríze.

Na riešení koaličnej krízy ste sa dnes nedohodli, stretnúť sa máte opäť v piatok. SaS ale trvá na odchode Igora Matoviča z vlády, vy na jeho zotrvaní. Vyzerá to tak, že ak naozaj chcete udržať SaS v koalícii, budete musieť ustúpiť a pripustiť odchod ministra financií z vlády.

Nemyslím si to, pretože ponuka, ktorú som priniesol na koaličnú radu, je veľmi férová. Je to veľkým krokom smerom k SaS. Ak by SaS chcela zareagovať adekvátne, tak vystúpi zo svojho ultimáta a pristúpi k rokovaniu o týchto bodoch a pristúpi k dohode. Myslím si, že toto je ten prirodzený následok, ktorý by mal nastať a pre ktorý som vytvoril značný priestor. Na základe volebného výsledku by žiadna koaličná strana nemala mať také veľké právomoci a nemali by sa voči nej robiť také veľké ústupky. Takže je verím tomu, že kolegovia v SaS sa nad týmto návrhom zamyslia, prekonzultujú si ho, že o ňom budeme môcť budúci týždeň rokovať a budeme smerovať k dohode.

Prišli ste s návrhmi, z ktorých vyplýva, že Igor Matovič zmení, pod hrozbou sankcií, svoje správanie. Prečo tomu máme veriť? Prečo tomu veríte vy?

Nie je to len o Igorovi Matovičovi. Sú tu aj iní ministri, ktorí sa navzájom takto provokujú, takže týkalo by sa to všetkých členov vlády a koalície. Myslím si, že toto je taký výrazný posun, že by mohol priniesť zodpovednú a profesionálnu spoluprácu.

Jeden z vašich návrhov je aj o výmene ministerstiev. Považujete členov vlády za takých univerzálnych, že by napríklad Igor Matovič mohol byť schopným ministrom hospodárstva?

Toto som tam dal ako krok, že ako ďaleko, aj spolu s OľaNO, vieme zájsť, pretože nám záleží na spolupráci. To je jasný krok smerom k SaS, ale bol by som rád, keby sme k nemu nakoniec nemuseli pristúpiť, pretože tie predtým sú taktiež veľmi silné. Ale ak by k tomu prišlo, tak môžeme aj o tejto výmene diskutovať. Verím, že toto nebude nevyhnutne potrebné.

Richard Sulík otvorene ponúkol svoju funkciu, ak by rovnaký krok spravil Igor Matovič. Urobil teda ústretové gesto. Vy ste niekoľkokrát povedali, že urobíte všetko pre udržanie tejto koalície. Všetko zahŕňa aj odvolanie Igora Matoviča. Sulík síce hovorí, že nemáte dostatočne silnú pozíciu na to, aby ste to mohli urobiť, ale ústavné právomoci máte.

Áno. Spor, ktorý tu vyvolala SaS začiatkom leta, ktorá si dala ultimátum, by to možno vyriešilo. Ale pozrite sa na to z pohľadu predsedu vlády, ktorý má ministrov na to, aby čelil všetkým výzvam, ktoré Slovensko momentálne čakajú. Rútime sa do najväčšej energetickej krízy. V čom je teraz dobrý nápad, že si dosadím na tieto kľúčové ministerstvá nových ľudí? To je ako streliť si do obidvoch nôh. V žiadnom prípade to pre mňa nie je dobrý návrh. Pretože sedím na stoličke predsedu vlády a potrebujem mať zohratý tím. Nevymením kľúčových hráčov o to viac, ak je tu najväčšia energetická kríza od druhej svetovej vojny.

Ak spomínate energetickú krízu, Juraj Šeliga (Za ľudí) po rokovaniach povedal, že pri téme ťažkého obdobia, ktoré nás čaká a pripravenosti vlády reagovať na ňu, bolo pri koaličných rokovaniach v miestnosti chvíľami ticho. Človek z vnútra teda hovorí, že nie ste ako vláda pripravení na to, čo nás čaká. A z toho má verejnosť určite väčšie obavy, ako z vašich hádok.

Juraj Šeliga je poslanec, takže nevidí do rokovaní vlády. V pondelok bude ďalšie veľké stretnutie viacerých ministrov, ktorých som zavolal. Bude to pod vedením ministerstva hospodárstva, pretože oni hrajú prím v príprave všetkých opatrení. Budeme si prechádzať plán na jeseň, zimu a jar. Nechcem šíriť nejakú paniku, pretože veľmi poctivo sa na to pripravujeme, ale áno, Juraj Šeliga má v jednom veľkú pravdu. Energetická kríza, do ktorej sa rúti nielen Slovensko, ale aj celá Európa, je najväčšia od druhej svetovej vojny. Žiaľ, je to následok rozhodnutia Moskvy a Vladimíra Putina, ktorý rozohral s Európou hybridnú vojnu a len ukazuje, že Európa podcenila vzťah s ním. Zneužíva svoje postavenie a nepripravenosť Európy na to, aby nás držal v šachu, ale ja som presvedčený, že to spolu zvládneme.

V priebehu týždňa teda už bude verejnosť vidieť nejaké návrhy ohľadom toho, čo nás čaká a ako budeme cez zimu fungovať?

Určite. My sme už nejaké návrhy a opatrenia aj predstavili. Veď si spomeňte na opatrenia týkajúce sa elektrickej energie pre domácnosti, alebo plynu, ktoré riešia časť problému. O tých ďalších budeme rokovať teraz v pondelok a postupne, keď budeme schvaľovať nejaké dokumenty na vláde, ich predstavíme aj verejnosti.