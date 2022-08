Za uplynulé dni spadlo aj vyše 100 mm zrážok, výstrahy platia aj v pondelok

Meteorológovia však zaznamenali aj veľké rozdiely, napríklad na Zemplíne a v Above padlo takmer všade do piatich mm zrážok. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Ku dnešnému ránu spadlo za tri dni väčšinou 15 až 50 mm, ojedinele aj výrazne viacej zrážok. Napríklad Biely Kostol pri Trnave mal 74,5 mm, Oravice v okrese Tvrdošín 123,4 mm a Lipovce v okrese Prešov až 123,7 mm,“ približuje SHMÚ.

Meteorológovia však do pondelkového rána zaznamenali v rámci územia celej krajiny veľké rozdiely v celkovom úhrne zrážok, a to aj na malej vzdialenosti. Spôsobené to bolo tým, že s výnimkou nedeľného (21.8.) večera a minulej noci padali rozhodujúce úhrny zrážok pri lejakoch, pri búrkach a prehánkach. Napríklad Gabčíkovo malo „iba“ 9,5 mm zrážok.

Plošne pršalo najmenej na východe a miestami aj na Gemeri a Horehroní. „Tu na veľkej ploche napršalo len do päť mm, prípadne nepršalo vôbec,“ podotkol SHMÚ.

Výstrahy do 18. hodiny

Na západnom a časti stredného Slovenska treba aj v pondelok počítať s výdatnejším dažďom. Upozorňuje na to SHMÚ, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

Výstrahy platia pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, pre väčšinu Trenčianskeho kraja i niektoré okresy Banskobystrického kraja. Podľa meteorológov je však na danom území malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za pol hodinu a nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu aj s krúpami.

Výstrahy platia predbežne do 18.00 h.