Politológ: Hegerov návrh je racionálny a zároveň absurdný

Podľa Koziaka bolo jedno z racionálnejších riešení neúčasť Matoviča a Sulíka na koaličných radách, keď samotná kríza ešte len začínala. „Vyplýva to z toho, že problém medzi nimi sa často netýka riešenia vecných a konkrétnych záležitostí, ale týka sa skutočne osobnej animozity a toho, že sa skutočne neznášajú," tvrdí politológ, ktorý zároveň nazval Hegerov návrh absurdným riešením. „Ak by táto situácia bola aspoň trochu normálna, tak by im ani nemohlo napadnúť, že šéfovia politických strán by sa nemali zúčastniť na koaličných radách. Tento návrh je na prvý pohľad absurdný," doplnil Koziak.

Politológ Koziak však podotkol, že do istej miery by toto riešenie mohlo pomôcť, no je presvedčený, že Matovič i Sulík budú vo vzájomnom osočovaní a obviňovaní pokračovať naďalej. „Vysmievanie či ironizovanie z jednej aj druhej strany sa netýka len koaličných rád, ale aj sociálnych sietí alebo tlačových besied. Aj tak budú mať spomínaní politici množstvo spôsobov, ako sa budú môcť naďalej napádať," dodal politológ. Podľa neho je všetko o nastavení vzájomnej komunikácie a o spôsobe, či dokážu politickú situáciu vnímať triezvymi očami. Taktiež dodal, že je absurdné, aby dvaja ľudia, ktorí majú mať zodpovednosť za chod štátu sa nedokázali udržať a atakujú sa naivným, hlúpym až trápnym spôsobom.

Premiér Heger v sobotu na koaličnom stretnutí navrhoval prerozdelenie ministerstiev ako riešenie koaličnej krízy. Tomáš Koziak však nevie, čo presne mal na mysli. „V prípade, že by došlo k prerozdeleniu ministerstiev v rámci politických strán, tak nie som si istý, na čo by toto v danej situácii mohlo byť dobré," tvrdí politológ. „Ak sa však bavíme o tom, že Sulík s Matovičom by odišli z postov ministrov, myslím si, že by ich útoky pokračovali, ako pri neúčasti na koaličných radách," uzavrel Koziak.

Heger v sobotu 20. augusta predstavil na rokovaní koaličným partnerom zmeny koaličnej zmluvy. V jednom bode navrhoval, aby sa Igor Matovič a Richard Sulík nezúčastňovali na koaličných radách. V rámci rád by mala vzniknúť aj rozhodcovská komisia, do ktorej by každá koaličná strana navrhla troch zástupcov, čiže by mala dvanásť členov. V prípade rovnosti hlasov by rozhodujúce slovo mala SaS. Zaviedli by sa tiež určité sankcie. Ďalší bod predstavoval iné prerozdelenie ministerstiev.