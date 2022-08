Heger: Riešením sú koaličné rady bez Sulíka a Matoviča. Obetou je zotrvanie, nie odchod

„Odchod z rezortu a z koalície nie je obeta, to je v tomto prípade pohodlnosťou. Skutočná obeta je zotrvanie v koalícii a odchod z koaličnej rady, pretože tam sa robia tie najväčšie rozhodnutia, a ak teda tam je konflikt, toto by bola cesta,“ povedal Heger v pondelok novinárom.

Premiér zdôraznil, že odchodom Sulíka a Matoviča z koaličných rád by sa vyriešilo mnoho problémov. „Na vláde nám to funguje veľmi dobre a koaličná rada je posledné miesto, kde by tento konflikt vymizol. Možno osobné útoky na tlačových besedách a zo sociálnych sietí nevymiznú, ale to nám nebude brániť zodpovedne a profesionálne vládnuť,“ dodal.

VIDEO: Matoviča ani Sulíka neodvolám. To je ako streliť si do obidvoch nôh, tvrdí Heger

Mrzí ho, že SaS ostáva v zaťatom móde. „Slovensko potrebuje stabilnú vládu, ktorá je podporovaná štvorkoalíciou a garantovanou väčšinou v parlamente,“ povedal s tým, že najbližšie dni bude venovať pozornosť rozhovorom so zástupcami SaS, aby došlo k dohode.

Premiér podľa svojich slov komunikuje s predstaviteľmi SaS pravidelne. Informoval, že v pondelok popoludní sa má stretnúť so Sulíkom a jeho tímom z ministerstva hospodárstva v súvislosti s energetickými opatreniami na pomoc ľuďom. „Minister hospodárstva má spolu s tímom predstaviť konkrétne riešenia, ktoré sa potom budú pretavovať aj do opatrení, ktoré by boli schvaľované na vláde, prípadne aj v parlamente,“ skonštatoval.

Na víkendovom stretnutí vládnych predstaviteľov premiér predstavil návrhy na zmenu koaličnej zmluvy. Koaličné rady by mali byť bez Matoviča a Sulíka, pričom raz do mesiaca by boli koaličné rady iba s predsedami strán alebo ich zástupcami. Návrhy tiež hovoria o výmene štátnych tajomníkov ministerstva financií a hospodárstva, kreovaní rozhodcovskej komisie pri koaličných sporoch či sankciách v prípade nedodržiavania pravidiel.