Matovičovci menia Žilinkov paragraf. Kollár tlmí ich nádeje

Nie je to napokon koaličná rada ani iný formát rokovaní, čo by konečne posunulo dopredu snahu o zmenu dôležitého paragrafu Trestného poriadku. Jeho § 363, ktorý využíva generálny prokurátor Maroš Žilinka, za čo viackrát čelil aj ostrej kritike, by sa mohol upraviť v súlade s nedávnym rozhovorom, ktorý profesor Jozef Čentéš poskytol denníku Pravda. V ňom apeloval na návrat k pôvodnému zneniu tohto paragrafu.

Obmedzenie právomoci generálneho prokurátora podľa predstaviteľov OĽaNO údajne prisľúbili podporiť všetky vládne strany. Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár však koaličných kolegov brzdí v ich optimizme. „Nedali sme prísľub podpory," reagoval pre Pravdu.

Oslobodzuje prominentov, prepúšťa ich z väzby, zneužíva svoje právomoci, robí politiku, brzdí boj proti korupcii, obchádza súdy či nedemokraticky hromadí príliš veľa moci vo vlastných rukách. Takéto výčitky počúva generálny prokurátor Maroš Žilinka od konca vlaňajšieho augusta pre využitie paragrafu 363 Trestného poriadku.

Vtedy Generálna prokuratúra pomohla bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, vplyvnému finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, konkurznému právnikovi Zoroslavovi Kollárovi a neskôr aj guvernérovi Národnej banky Petrovi Kažimírovi. U všetkých totiž bolo konštatované porušenie zákona a obvinenie im preto bolo zrušené.

„Mnohé z tých prípadov by sa nestali. Uznesenie o vznesení obvinenie totiž nie je meritórne rozhodnutie, ktorým sa končí vec, ale je to len v priebehu konania. Obvinení by museli hľadať iné spôsoby, ako obštruovať trestné konanie,“ tvrdia predstavitelia OĽaNO. O preskúmanie zákonnosti svojho obvinenia navyše čerstvo požiadali aj predseda Smeru Robert Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák, ktorí sú obžalovaní zo založenia zločineckej skupiny.

Týždeň pred uplynutím ultimáta SaS, po ktorom sa strana chystá opustiť koalíciu, predstavitelia OĽaNO predstavili zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku. Rozhodli sa vraj pre skromný návrh, ktorý by mal mať šancu presvedčiť aj hnutie Sme rodina. „Ak zrušia paragraf 363 a obídu Sme rodina, odídeme z vlády,“ vyhrážal sa totiž ešte takto pred rokom predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár.

Používanie tohto paragrafu podľa predstaviteľov OĽaNO dlhodobo traumatizuje spoločnosť. Tvrdia, že je zneužívaný na obštrukcie. „S takýmto využívaním paragrafu 363 nie sme spokojní dlhodobo,“ zdôraznil predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Milan Vetrák (OĽaNO). Vyhlásil, že koalícii sa podarilo dohodnúť na „najmenšom spoločnom základe“.

„Náš návrh je určitým spôsobom návrat do bodu nula, do doby, keď sa tento inštitút zaviedol. Chceme sa vrátiť len k preskúmavaniu rozhodnutí, ktoré sa týkajú merita veci,“ vysvetlil Vetrák, ktorý je spolu s poslancom OĽaNO Lukášom Kyselicom aj predkladateľom tejto legislatívnej zme­ny.

Vypočuli Čentéša

Vetrák priznal, že inšpiráciou mu bolo aj stanovisko Žilinkovho protikandidáta na funkciu generálneho prokurátora profesora Jozefa Čentéša. „Paragraf 363 by sa mal používať len v tej miere, v akej bol pôvodne v roku 2006 zavedený, teda len na meritórne rozhodnutia. Ja som sa rozprával aj s profesorom Jozefom Čentéšom, má takýto istý názor,“ priblížil Vetrák.

Zvolený, ale nikdy nevymenovaný generálny prokurátor, profesor trestného práva, dlhoročný prokurátor i pedagóg Čentéš svoj pohľad na riešenie sporov ohľadom zneužívania tohto mimoriadneho opravného inštitútu predstavil na konci júla v rozhovore pre denník Pravda.

„Mali by sme sa vrátiť k právnej úprave z roku 2006. Som ovplyvnený tým, že som jedným zo spoluautorov Trestného poriadku, ale stále to vnímam ako najlepšie riešenie,“ uviedol. Vysvetlil tiež, že kým pôvodná právna úprava z roku 2006 umožňovala generálnemu prokurátorovi tento inštitút využiť len pri podstatnom pochybení zákona, ktoré mohlo ovplyvniť celkové rozhodnutie vo veci, v súčasnosti stačí „obyčajné“ porušenie zákona.

„Podľa môjho názoru je vhodné zaoberať sa tým, aby zákonodarca zvážil možnosť vrátiť sa k pôvodnej právnej úprave. Mohlo by sa to premietnuť do toho, že by poklesol počet vecí, kde bol použitý tento inštitút. To preto, že by sa to mohlo týkať najmä právoplatných rozhodnutí, ktoré majú povahu meritórnych rozhodnutí. Mohlo by sa to teda týkať zastavenia trestného stíhania, podmienečného zastavenia trestného stíhania a postúpenia veci a v obmedzenom rozsahu aj uznesenia o vznesení obvinenia,“ vysvetlil Čentéš.

Kollár prísľub podpory popiera

Predstavitelia OĽaNO viackrát zopakovali, že takáto konzervatívna zmena už má predbežný súhlas všetkých koaličných partnerov. „Veríme, že za takéto riešenie bude aj hnutie Sme rodina, lebo vieme, že ono v princípe brzdilo predloženie tohto návrhu. Vieme, že SaS a Za ľudí by šli v obmedzení generálneho prokurátora ešte ďalej a oveľa prísnejšie. Tento najmenší spoločný základ je niečo, kde veríme, že aj Sme rodina by to vedela podporiť cez prvé čítanie. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne, ale je to minimálne posun, na ktorý čakáme už rok,“ zdôraznil Vetrák.

Jeho stranícky kolega Lukáš Kyselica dokonca hovoril o prísľube. „Aj Sme rodina povedala, že o. k., môže to ísť takýmto spôsobom do prvého čítania. Teraz, keď je ten prísľub aj od Sme rodina, tak kvôli tomu sme to predložili,“ tvrdí Kyselica.

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár až taký optimistický v tomto smere nie je. „Nedali sme prísľub podpory,“ reagoval Kollár pre denník Pravda. „Hnutie Sme rodina sa vyjadrí až po dôkladnom preštudovaní návrhu zákona. Až potom sa uvidí, či zákon Sme rodina podporí, alebo podá pozmeňujúci návrh zákona, alebo ho bude vetovať,“ doplnil Kollár v oficiálnom stanovisku hnutia.

Ministerstvo spravodlivosti iniciatívu poslancov zatiaľ nekomentovalo. „V týchto dňoch sme to už s pani ministerkou nekonzultovali, keďže je na dovolenke. Sme však v dlhšie v komunikácii s SaS a poznáme jej predstavy. S tým, čo sme navrhli, v zásade SaS nemá problém. Nepredpokladáme, že by SaS bola zrovna tá, ktorá by to nechcela aj celkovo podporiť,“ očakáva Vetrák.

Žilinka: Riešte radšej existenčné problémy ľudí

Predstavitelia OĽaNO upozornili aj na stanovisko Generálnej prokuratúry ešte z roku 2018, v ktorom sa uvádza, že tento mimoriadny opravný prostriedok je zneužívaný advokátmi obvinených. „Chceme pomôcť Generálnej prokuratúre, aby sa dostala zo slepej uličky a pochopila, čo je zmyslom paragrafu 363. Tak ako si to dnes vysvetľuje, to nenapĺňa pôvodný zmysel tohto paragrafu,“ poznamenal predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Milan Vetrák (OĽaNO).

Generálna prokuratúra, ktorá opakovane odmieta kritiku nadužívania a zneužívania tohto paragrafu, sa však zjavne v slepej uličke necíti. Žilinka poslancom odkazuje, aby radšej riešili existenčné problémy občanov.

„Zmena § 363 Trestného poriadku sa žiaľ už stala témou výlučne politickou, a nie odbornou. Skutočne je zmena § 363 Trestného poriadku, ktorý je dlhé roky rešpektovaným účinným právnym prostriedkom nápravy porušenia zákonnosti, v súčasnosti tým kardinálnym problémom spoločnosti? Skutočne dnes nie je potrebné prioritne riešiť existenčné problémy občanov Slovenska?“ pýta sa Žilinka.

Vetrák by bol rád, keby sa táto právomoc generálneho prokurátora zrušila aj v prípadoch, v ktorých už rozhodoval súd, napríklad o väzbe. Preferuje tiež, aby boli v zákone priamo vymenované uznesenia, ktoré môže generálny prokurátor zrušiť. Medzi nimi by už nemalo byť najmä uznesenie o vznesení obvinenia. Práve to bolo zrušené v prípadoch, ktoré Žilinkovi priniesli najviac kritiky.

„Aj toto je vec, ktorá bola kontroverzná, a preto sme ju nechceli dávať na stôl už pred prvým čítaním. Chceme, aby návrh prešiel cez prvé čítanie a aby sme sa potom mohli dohodnúť na konečnej podobe zmeny. Ja osobne som za,“ priblížil Vetrák.

„Máme vlastne dve možnosti. Medzi prvým a druhým čítaním v parlamente doplníme do zákona zoznam rozhodnutí, ktoré bude môcť generálny prokurátor napadnúť cez paragraf 363, a v tomto zozname bude chýbať uznesenie o vznesení obvinenia. Alebo neurobíme nič, necháme tam len tú všeobecnú vetu, ktorá tam bola v minulosti. Ale potom platí judikatúra Ústavného súdu, ktorá hovorí, že nie je možné, aby Generálna prokuratúra preskúmavala rozhodnutia o vznesení obvinenia,“ naznačil možnosti Vetrák.