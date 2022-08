Na slovenské hranice s Českom sa na 48 hodín vrátili kontroly

Na 48-hodinovom cvičení v troch krajoch sa zúčastňujú príslušníci armády, colnej správy a polície. Minister vnútra Vít Rakušan, ktorého cituje spravodajský portál TN.cz, vysvetlil, že takéto cvičenia sa konajú pravidelne a naposledy boli pred dvoma rokmi.

Rakušan tiež na tlačovej konferencii upozornil na čoraz intenzívnejší problém v podobe nelegálnych príchodov migrantov, pred ktorým podľa jeho slov nemožno zatvárať oči. „Čísla nelegálnych migrantov v posledných mesiacoch výrazne rastú. Česká republika musí minimalizovať dopady migračnej situácie na život a bezpečnosť občanov,“ vyjadril sa minister. Podľa neho 76 percent prípadov tvoria migranti zo Sýrie. Ďalej sú to štátni príslušníci Afganistanu či Turecka.

Policajný prezident Martin Vondrášek zas prízvukoval, že treba rozlišovať medzi utečeneckou vlnou z Ukrajiny, v rámci ktorej prichádzajú utečenci do Česka legálne a dostávajú vízum pre dočasnú ochranu, a vlnu z Turecka, odkiaľ migranti prichádzajú nelegálne. Práve turecká politika otvorených hraníc je podľa Rakušana a Vondráška dôvodom zhoršenej situácie. Migranti do Európskej únie vstupujú cez Grécko, Albánsko či Srbsko. „Veľká väčšina tých, ktorí prekračujú hranice Českej republiky, ide cez Balkán do Maďarska, odtiaľ na Slovensko a odtiaľ až k nám,“ povedal policajný prezident. Česko a Slovensko sú pritom tranzitné krajiny, cez ktoré migranti idú do cieľových destinácií ako Nemecko a Rakúsko. K 21. augustu polícia eviduje počet nelegálnych migrantov vyšší ako 3 000.